Le futur OnePlus Z déjà dans la nature ?

Le OnePlus Z déjà en images ?

Il y a quelques jours, OnePlus a lancé sa toute nouvelle gamme OnePlus 8, avec un smartphone « de base » et un modèle « Pro ». Des terminaux globalement très réussis, malgré un prix de vente qui a dépassé la limite du raisonnable pour certains, avec un OnePlus 8 dont le tarif démarre à 699€, contre 899€ pour le OnePlus 8 Pro le plus abordable.

Toujours est-il que le groupe OnePlus envisage cette année, pour la première fois, de proposer un terminal intermédiaire : le OnePlus Z. Il s’agirait ici d’un modèle milieu de gamme, à la fiche technique un peu moins pimpante que les actuels OnePlus 8, mais qui pourrait, en contrepartie, être proposé à un tarif autrement plus abordable.

Lancement prévu en juillet ?

Un smartphone qui pourrait être lancé en juillet prochain, et qui aurait déjà été pris en mains par certains utilisateurs, selon True-Tech. L’occasion de découvrir un terminal doté d’une dalle OLED de 6,4″, laquelle disposerait d’un punch-hole en son sommet, placé au centre, et non sur le côté comme sur les OnePlus 8. Un écran dont la fréquence serait fixée à 90 Hz.

Sous le capot, on retrouverait un processeur MediaTek Dimensity 1000L 5G, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. A l’arrière, le OnePlus Z disposerait d’un triple capteur photo, emmené par un module de 48 mégapixels. Le tout sera évidemment animé par OxygenOS, sous Android 10, et le smartphone sera alimenté par une batterie de 4000 mAh (compatible avec la charge rapide Warp Charge 30).

Reste désormais à patienter encore quelques semaines pour tout savoir, officiellement cette fois, sur ce nouveau smartphone signé OnePlus. Pour le groupe chinois, il s’agirait donc de proposer un terminal « abordable » à ses fidèles, en plus de ses flagships. Une stratégie relativement similaire à celle de Google, avec ses Pixel a, ou encore à Apple, avec son nouvel iPhone SE.