Le grand retour de la Coccinelle avec une Volkswagen e-Beetle électrique ?

Commercialisée il y a plus de 80 ans, la Coccinelle est un modèle mythique, et l’est d’autant plus qu’elle fut la toute première voiture de Volkswagen. La marque n’a pas manqué de capitaliser sur son succès depuis lors, avec la New Beetle de 1998, suivie par la Coccinelle de troisième et dernière génération en 2011, dont la commercialisation a été définitivement arrêtée en 2019. Au total, ce ne sont pas moins de 23 millions d’exemplaires de la Coccinelle qui ont été produits, avant qu’elle ne laisse sa place à la plus populaire Golf.

Si Volkswagen affirme que la mythique Coccinelle n’aura pas de descendante, de récentes rumeurs semblent suggérer le contraire, et que cette nouvelle Coccinelle serait 100% électrique. En effet, selon l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO : European Union Intellectual Property Office), Volkswagen a déposé ces dernières semaines la marque « e-Beetle », ainsi que de nombreuses autres marques possédant le préfixe « e-« , telles que « e-Golf Classic », « e-Karmann », « e-Kübel », ou encore « e-Samba ».

Bien entendu, un dépôt de marque ne signifie pas forcément qu’un nouveau modèle portant ce nom sera produit. Il est également possible qu’une entreprise cherche par ce biais à protéger des marques par simple précaution, sans avoir de projet concret en tête, afin d’éviter qu’un concurrent ne l’utilise. Chez Volkswagen, les efforts sont désormais concentrés sur la nouvelle gamme ID de véhicules 100% électriques, complétés par un écosystème de services comme le récent We Charge, permettant d’accéder à plus de 150.000 bornes de recharge.

La Volkswagen Coccinelle électrique déjà en retrofit

Si ces informations ne restent qu’à l’état de rumeur pour l’instant, nous avons pu découvrir l’an dernier au Salon de Francfort la Volkswagen e-Käfer, conçue en collaboration avec la société eClassics : un retrofit de la Coccinelle historique, à savoir la conversion d’un ancien véhicule thermique en véhicule électrique.

Dôtée d’un moteur électrique de 82 chevaux pour 190 Nm de couple, la e-Käfer offre une autonomie d’environ 200 km grâce à une batterie de 35 kWh placée sous le plancher. Une version « S » va encore plus loin avec une puissance de 102 chevaux et une batterie de 45 kWh.

Quant à une éventuelle Coccinelle de quatrième génération, il faudra encore patienter quelques années pour voir si un tel modèle verra le jour au sein de la gamme Volkswagen. D’ici là, le constructeur allemand étoffe sa gamme ID, avec la nouvelle Volkswagen ID.3, mais également de futures ID.1, ID.4, sans oublier une déclinaison 100% électrique de son célèbre Combi, préfiguré par le concept ID.Buzz et attendu pour 2022 !