Les véhicules autonomes ne mettront pas fin aux embouteillages

Vous n’y échapperez pas…

Un rapport du World Economic Forum et du Boston Consulting Group établit que les véhicules autonomes ne nous permettront pas d’en finir avec les embouteillages.

Make Traffic Great Again

Très fréquents, pour ne pas dire quotidiens, en entrées et sorties de villes, les embouteillages sont une sinécure pour les automobilistes. Sans en venir à expliquer toute la mécanique de construction d’un embouteillage, sachez que la plupart naissent d’une erreur humaine. C’est donc là que les véhicules autonomes sont sensés nous sauver non ? Et bien il faut croire que non.

Mr. Cab Driver

Toujours d’après l’étude citée plus haut, la circulation dans l’agglomération de Boston, avec l’introduction de véhicules autonomes, sera 5,5 fois plus importante qu’à l’heure actuelle. En effet, l’hypothèse formulée dans le rapport d’étude veut que les transports en communs seront moins utilisés pour les trajets courts et ce au profit des véhicules personnels.

Très riche en informations, le rapport d’étude met en lumière plusieurs éléments venant appuyer la théorie selon laquelle nous n’en avons pas fini avec les embouteillages. Enfin, ce même rapport propose plusieurs solutions aux problèmes de circulation dans la ville de Boston. Sinon, il existe toujours le vélo…

