Maison connectée : Google investit 450 millions de dollars dans ADT

La maison connectée fait partie des domaines prioritaires pour Google. Et ces dernières années, la firme de Mountain View n’a cessé d’améliorer son écosystème qui inclut des enceintes connectées, des routeurs, les produits Nest, ainsi que Google Assistant.

Dans le cadre de cet effort, la firme vient d’annoncer, cette semaine, un investissement de 450 millions dans ADT, le spécialiste américain des systèmes de sécurité. Grâce à cet investissement, Google prend 6,6 de parts dans l’entreprise. Mais le plus important est que Google et ADT entrent dans un partenariat stratégique qui va bénéficier à l’écosystème d’accessoires connectés pour la maison de la firme de Mountain View.

ADT a des millions de clients et grâce à ce partenariat, les produits tels que les caméras Nest, ou les écrans Nest Hub Max, pourront être vendus par le réseau de cette entreprise. Et cela pourrait aider Google à avoir plus de parts de marché notamment aux USA, dans le domaine de la domotique.

Des intégrations entre les produits de Google et d’ADT sont aussi prévues. Par exemple, Google entend améliorer les systèmes de surveillance d’ADT grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle disponible sur ses produits Nest.

« L’objectif est de donner aux clients moins de fausses alarmes, plus de moyens de recevoir les événements d’alarme et une meilleure détection des incidents potentiels à l’intérieur et autour de la maison », explique Rishi Chandra, vice-président chez Google.

« Cela fournira également aux utilisateurs des notifications plus utiles qui facilitent la vie quotidienne, comme la détection de colis. Les clients d’ADT auront également accès à Nest Aware, un service qui tient les gens informés des événements importants chez eux, y compris des alertes intelligentes et l’enregistrement de l’historique des événements pendant 30 jours maximum », ajoute-t-il.

Une façon de doper les ventes d’écrans connectés ?

Ce partenariat avec ADT pourrait en particulier aider Google à vendre plus d’écrans Nest Hub et Nest Hub Max, qui semblent être des appareils idéaux pour regarder les flux provenant des caméras de surveillance. Mais en plus de la domotique, la firme de Mountain View positionne aussi ces appareils comme des supports de divertissement.

Récemment, Google a annoncé la disponibilité de l’application Netflix sur ses écrans connectés. Et depuis quelques jours, il est aussi possible de jouer à des jeux sur ces écrans tactiles.

Sinon, pour rappel, Google s’apprête également à lancer une nouvelle enceinte connectée (sans écran) qui devrait remplacer le Google Home.