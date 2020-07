Mercedes proposera jusqu’à cinq écrans dans la future Classe S

Lancé en 2018 sur la dernière Mercedes Classe A, le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) se renouvelle avec une seconde génération, qui équipera la future Mercedes Classe S dont la présentation est toujours attendue pour l’automne 2020. Le porte-étendard de la marque s’apprête à devenir le modèle le plus luxueux et moderne de la gamme Mercedes, et pour cela, la technologie disposera d’une place primordiale à bord, avec jusqu’à cinq écrans OLED, un affichage en 3D, un affichage tête haute en réalité augmentée, ou encore une interface utilisateur réagissant aux mouvements, aux gestes, ou à la voix avec l’assistant vocal que l’on peut interpeler en 27 langues avec la commande « Hé, Mercedes ! ».

Le nouveau système embarqué, baptisé « My MBUX », est capable de contrôler l’ensemble des fonctionnalités de la voiture, et se veut encore plus orienté vers l’utilisateur : pour cela, différentes méthodes d’identification (code, empreinte digitale, reconnaissance faciale ou vocale) permettront de reconnaître le conducteur afin de lui appliquer automatiquement ses préférences (température, réglages du poste de conduite, préférences musicales, éclairage d’ambiance, etc.).

Un intérieur à la pointe de la technologie

Si l’habitacle à l’avant demeure classique avec un combiné d’instrumentation numérique, ainsi qu’un écran tactile central de 12,8 pouces de diagonale au format portrait, l’affichage pour le conducteur est en 3D sans nécessiter le port de lunettes 3D spécifiques, et un système d’affichage tête haute en réalité augmentée projette des indications directement sur le pare-brise, comme les instructions de navigation ou des informations sur les assistances à la conduite ou encore les distances de sécurité.

Mais c’était sans compter sur le fait que les clients de la Mercedes Classe S voyagent surtout à l’arrière, où l’on retrouvera jusqu’à trois écrans : deux montés sur les dossiers des sièges avant, ainsi qu’un écran placé sur l’accoudoir central. Les passagers arrière auront notamment la possibilité de modifier la destination du GPS depuis leurs écrans, ou encore de partager leurs contenus avec les autres écrans, d’un simple geste.

Mercedes a également dévoilé quelques caractéristiques techniques de son nouveau système My MBUX : 320 Go de stockage SSD, 16 Go de mémoire vive, un processeur graphique de 691 Gigaflops, ainsi qu’un système 50% plus puissant que la précédente génération pouvant bénéficier de mises à jour à distance (OTA).

Avec sa nouvelle Classe S et son nouveau système My MBUX, Mercedes poursuit la quête des constructeurs à simplifier à l’extrême les commandes à bord, en faisant appel à des écrans tactiles : ici, l’ensemble des écrans aura permis de supprimer jusqu’à 27 boutons de commandes physiques. Une démarche initiée, il y a huit ans déjà, par Tesla sur sa Model S.