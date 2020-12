OnePlus 9 : quelles nouveautés pour ce concurrent de l’iPhone 12 ?

Cette année, Apple a enfin lancé ses premiers iPhone 5G. Et pour le moment, tout porte à croire que la firme de Cupertino réalise de très bonnes ventes.

Du côté des fans d’Android, on attend avec impatience la sortie des prochains appareils haut de gamme, qui seront les concurrents de l’iPhone 12 sur le segment premium. Et justement, l’entreprise Qualcomm a déjà présenté son nouveau processeur, le Snapdragon 888, qui équipera ces modèles.

À l’instar de l’A14 Bionic qui équipe l’iPhone 12, le Snapdragon 888 est gravé en 5 nm. Et quelques constructeurs, dont OnePlus, ont déjà confirmé que leurs prochains modèles premium utiliseront ce nouveau composant.

En ce qui concerne OnePlus, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de sa nouvelle série OnePlus 9, qui devrait sortir au premier trimestre 2021. Par exemple, pour cette nouvelle génération, la marque chinoise aurait prévu de sortir trois modèles : en plus du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro, il y aurait un OnePlus 9 Lite, un modèle plus abordable.

Recharge sans fil et recharge sans fil inversée pour le OnePlus 9 ?

Sinon, un article récemment publié par le site web 91mobiles.com, citant une source « digne de confiance », indique que normalement, le OnePlus 9 devrait avoir un écran plat avec une bulle pour la caméra frontale, et prendre en charge la recharge sans fil, ainsi que la recharge sans fil inversée.

Le OnePlus 9 aurait une batterie un peu plus grande, de 4 500 mAh, et prendre en charge un système de recharge filaire rapide à 65 W. Et en ce qui concerne les caméras, de précédentes publications avaient indiqué que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro pourraient avoir le logo de « Leica » apposé sur le module photo sur le dos.

Un partenariat avec Leica pour les caméras du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro ?

Sinon, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro auraient trois caméras sur le dos : un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur grand-angle de 20 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

Notons que 2021 sera une année particulière pour le marché des smartphones. D’un côté, la concurrence sera rude entre Apple (avec l’iPhone 12) et les fabricants de smartphones Android. De l’autre, avec les nouvelles sanctions qui pénalisent sa chaîne d’approvisionnement, Huawei va perdre des parts de marché, ce qui pourrait profiter à certains de ses concurrents.

Sinon, il est à rappeler qu’après une année 2020 catastrophique pour le marché des smartphones, des constructeurs ont décidé d’avancer la sortie de leurs prochains modèles premium. Par exemple, Samsung devrait présenter le Galaxy S21 et ses variantes au mois de janvier alors que traditionnellement, les nouveaux Galaxy S sortent en février.