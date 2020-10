OnePlus lance le OnePlus 8T : une mise à jour au prix fort

L’année 2020 aura été riche en rebondissements pour OnePlus. Dans un climat marqué par une restructuration de la marque en Europe, le constructeur revoit aussi son positionnement sur le marché. Alors que le OnePlus Nord renoue avec la philosophie d’antan, le OnePlus 8 Pro endosse le rôle de modèle haut de gamme et vient donc se frotter à Samsung, Apple et consorts.

Le OnePlus 8, lui, va donc laisser sa place au 8T dans le catalogue français. Un positionnement étonnant puisque la gamme T incarnait jusqu’à maintenant le meilleur de OnePlus pour les fêtes de fin d’année. En 2020, changement de stratégie, le 8T se positionne donc entre le Nord et le 8 Pro. Proposé à partir de 599 euros, il regroupe les principaux atouts du 8 Pro dans un format comparable à celui du OnePlus 8. Vous suivez ?

OnePlus 8T : un mix entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro

Esthétiquement, le OnePlus 8T reprend les lignes du OnePlus 8. On retrouve donc un dos en verre mat, des lignes arrondies et un écran poinçonné dans le coin supérieur gauche. Le poids est légèrement revu à la baisse (188 g) et le smartphone est un peu plus fin (8,4 mm) pour assurer une meilleure prise en main. Décliné en deux coloris (Vert aquamarine et Argent lunaire), le OnePlus 8T tient aisément la comparaison avec les smartphones les plus premium. À un détail près : il ne dispose d’aucune certification d’étanchéité.

Écran 120 Hz et recharge ultra-rapide

Parmi les principales nouveautés de cette version T, l’écran est sans doute le composant ayant reçu le plus d’améliorations. Toujours basé sur une dalle Fluid AMOLED (28% plus fine que le 7T et le Nord) Full HD+ (HDR10+), il affiche désormais les contenus avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint les 1100 nits et la fidélité des couleurs est encore meilleure assure la marque.

Autre changement majeur, le système de recharge. Le OnePlus 8T est fourni avec un chargeur Warp Charge 65, technologie héritée du Super VOOC d’Oppo qui fait partie du même groupe. Le système de OnePlus peut recharger les deux batteries (total de 4500 mAh) de 0 à 100% en 39 minutes et jusqu’à 50% (soit l’équivalent d’une journée d’utilisation polyvalente) en 15 minutes. Pourquoi deux batteries ? Pour leur assurer une meilleure durée de vie et éviter la surchauffe. Seule ombre au tableau : l’absence de recharge sans fil toujours réservée au OnePlus 8 Pro.

Pas de Snapdragon 865 Plus

Pour le reste, le OnePlus 8T accueille toujours une puce Snapdragon 865 alors que OnePlus a toujours mis un point d’honneur à fournir la puce la plus puissante du moment. Raison de ce choix : le processeur Snapdragon 865 Plus n’apporterait que de légères améliorations par rapport à son prédécesseur. Soit. Le S865 est donc associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4x et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

L’appareil photo est lui aussi plus ou moins le même que celui du OnePlus 8. On retrouve donc un quatuor de capteurs 48 + 16 + 5 +2 Mpx avec un grand-angle, un ultra grand-angle, un objectif macro et un monochrome. OnePlus ne semble donc pas voir l’utilité d’un téléobjectif, à moins qu’il ne s’agisse d’une question de coûts. À l’avant, le capteur frontal de 16 Mpx se chargera d’immortaliser vos plus beaux selfies.

Prix et date de sortie du OnePlus 8T

Le OnePlus 8T sera disponible dès le 20 octobre 2020 en deux coloris Vert Aquamarine (seulement en 12/256 Go) et Argent Lunaire. Il se décline en deux versions : 8/128 Go à 599 euros et 12/256 Go à 699 euros. Des tarifs plus abordables que le OnePlus 8 Pro à sa sortie mais qui semblent un poil élevés au regard des quelques améliorations techniques.

Jusqu’au 20 octobre, il est possible de précommander le OnePlus 8T. Un modèle collector est d’ailleurs disponible. Pour en savoir plus, découvrez notre guide des précommandes du OnePlus 8T.