Photos et vidéos : le OnePlus 8 Pro dépasse le Galaxy S20+ et l’iPhone 11 Pro sur le classement de DXOMARK

Lors de la présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra, Samsung a beaucoup mis l’accent sur la photo et la vidéo. Et il est vrai que le modèle le plus cher, le S20 Ultra, a des caméras impressionnantes, avec un capteur principal de 108 mégapixels, et un zoom capable de faire un agrandissement x100. Cependant, dans la pratique, le S20 ne dépasserait pas les performances en matière de photo et de vidéo du Xiaomi Mi 10 Pro ou de l’Oppo Find X2 Pro, d’après les tests réalisés par le laboratoire DXOMARK.

Et quant au Galaxy S20+, celui-ci est positionné derrière le OnePlus 8 Pro, d’après ces tests. Le laboratoire vient en effet de publier son test du OnePlus 8 Pro et a accordé un score de119 points (moyenne entre la photo et la vidéo) a cet appareil, contre 118 points pour le Galaxy S20+ de Samsung.

Une montée en gamme réussie pour OnePlus (et Xiaomi)

Le score pour les photos du S20+ est de 127 points, contre 126 pour le OnePlus 8 Pro. En revanche, grâce à un score vidéo plus élevé, le OnePlus 8 Pro obtient une moyenne plus élevée et ejecte le haut de gamme de Samsung du Top 10 des meilleurs smartphones pour les photos et les vidéos du moment.

Pour rappel, le OnePlus 8 Pro a une caméra principale Quad-Bayer de 48 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et une caméra « color-filter » de 5 mégapixels. Grâce à cette combinaison qui peut paraître peu impressionnante sur le papier, le OnePlus 8 Pro surpasse également l’excellent iPhone 11 Pro d’Apple. Sinon, on notera que pour le moment, le roi de la photo et de la vidéo sur smartphone reste Huawei, dont le P40 Pro et le Honor 30 Pro+ sont numéro un et numéro deux du classement de DXOMARK.

Le laboratoire DXOMARK est souvent considéré comme une référence dans l’industrie pour se donner une idée de la qualité des caméras sur les appareils mobiles. Cependant, il est tout à fait possible qu’après avoir utilisé ces modèles, l’utilisateur se fasse une opinion différente des conclusions du labo.