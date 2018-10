Samsung et Google collaboreraient sur une version d’Android pour les smartphones à écrans pliables

Cela fait des années que Samsung travaille sur les écrans pliables. Et enfin, le géant coréen est enfin disposé à sortir un premier produit commercial utilisant cette technologie.

Le patron de la mobilité chez Samsung avait déclaré que la présentation du premier smartphone a écran pliable du constructeur serait imminente. Dernièrement, un tweet de Samsung a aussi laissé entendre que cette présentation pourrait se faire lors de sa conférence pour les développeurs, au mois de novembre.

Et si on a déjà une petite idée de ce à quoi ce smartphone pliable pourrait ressembler, on ne sait pas encore comment fonctionnera Android sur l’appareil.

La bonne nouvelle, c’est que Google et Samsung auraient travaillé ensemble afin d’optimiser le système d’exploitation pour ce format pliable. Du moins, c’est ce qu’affirme Bloomberg dans un article publié cette semaine, et qui évoque le smartphone pliable de Samsung ainsi que les différentes variantes du Galaxy S10 (dont un modèle qui entrerait en concurrence avec l’iPhone XR).

L’écran pliable, prochaine tendance du marché des mobiles

Pour le moment, on ne sait pas comment le public va réagir aux premiers smartphones pliables. Précédemment, Samsung avait indiqué que son intention est d’en faire un type de produit durable, mais pas seulement quelque chose pour attirer l’attention.

Et si le smartphone pliable de Samsung fait un tabac, il est sûr que d’autres constructeurs proposeront par la suite des modèles similaires.

Au moins deux marques, Huawei et LG, ont déjà exprimé leurs intérêts pour les écrans pliables.

Et le fait que Google, de son côté, pense déjà à l’optimisation de son OS pour ce nouveau type de smartphone est une bonne chose.