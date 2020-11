Tous AntiCovid : le gouvernement veut dépasser les 15 millions de téléchargements en décembre

Après le flop de l’application Stop Covid, qui a été peu téléchargée, le gouvernement français a lancé une nouvelle version de cette app de contact tracing appelée Tous AntiCovid. Et visiblement, la communication concernant cette nouvelle app a été meilleure puisqu’on observe une hausse significative du nombre de téléchargements.

Lorsque Tous AntiCovid a été dévoilé, l’app était victime d’un nombre trop élevé d’activations simultanées, ce qui a causé un dysfonctionnement. L’app s’était aussi positionné à la première place du classement des applications gratuites sur l’App Store.

Et après avoir franchi les 4,5 millions de téléchargements il y a près d’une semaine, Tous AntiCovid compte aujourd’hui plus de 7 millions de téléchargements. C’est ce qu’annonce Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique dans un entretien avec AFP. Cela représente près de 10 % de la population.

Si le secrétaire d’Etat s’est félicité de ce résultat, on est encore loin de l’objectif affiché. En effet, comme l’indique cette publication de l’Elysée, il faudrait que 20 % des Français utilisent Tous AntiCovid pour qu’il soit possible de contenir l’épidémie.

Et désormais, le gouvernement espère que l’application de contact tracing atteindra les 15 millions de téléchargements dans un mois. « Il faut qu’on soit 15 millions à la sortie du confinement si on veut faire en sorte que l’application soit vraiment utile, particulièrement dans les lieux publics où on reste longtemps comme les salles de cinéma, les restaurants ou les transports collectifs, et éviter une politique de Stop and Go qui serait catastrophique », a déclaré Cédric O.

Le secrétaire d’État révèle aussi qu’actuellement, l’application notifie 500 personnes qui sont cas-contact par jour. Celle-ci a même atteint les 800 notifications un dimanche. Sinon, au total, 30 000 personnes se sont déjà déclarées positifs sur l’app et 4 200 personnes ont été notifiées.

L’attestation est disponible directement sur cette application

Par ailleurs, actuellement, l’application Tous AntiCovid ne sert pas uniquement à se déclarer lorsqu’on est testé positif, ou recevoir une notification lorsqu’on est cas-contact. En effet, les développeurs de l’app ont aussi intégré l’attestation nécessaire pour les déplacements durant le confinement à celle-ci, ce qui pourrait contribuer à doper le nombre de téléchargements.

Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, une fois que vous avez rempli votre attestation sur l’app, celle-ci génère un code QR qui peut être présenté lors des contrôles. Et les données personnelles sont stockées sur l’appareil de l’utilisateur.

En substance, après le fiasco de Stop Covid, Tous AntiCovid semble être plus utile et devrait jouer un rôle important lors du déconfinement. Le seul bémol, c’est que les choix techniques de la France font qu’il est compliqué de rendre Tous AntiCovid interopérable avec les autres applications européennes.

En effet, alors que la plupart des pays ont utilisé l’API proposée par Apple et Google, la France a opté pour un protocole différent qui est plus centralisé.