Voilà pourquoi Audi va aider à la démocratisation du réseau mobile 5G en Allemagne

Audi partenaire du réseau 5G Deutsche Telekom

Vous le savez, l’année 2020 signera l’arrivée du réseau mobile 5G, et cela sera certainement l’occasion pour les opérateurs de démontrer à quel point le réseau 4G actuel est soudainement d’une lenteur sans nom, à grands coups de comparatifs… En attendant, de l’autre côté du Rhin, c’est le constructeur automobile Audi qui va coopérer avec Deutsche Telekom, pour démocratiser cette même 5G. Mais pourquoi au juste ?

Pour Audi, l’objectif de cette collaboration est bien sûr d’utiliser à terme la nouvelle technologie 5G pour rendre la mobilité urbaine plus sûre, plus numérique et plus durable. De par ses nouvelles performances en hausse, la 5G constituera une base technologique essentielle pour la communication entre les différents usagers de la route, la conduite automatisée et les connexions à l’Internet des objets.

Par exemple, le réseau mobile 5G pourra être utilisée pour la connexion des feux de circulation (et le programme Time to Green), qui échangent des données de mouvement anonymes avec les voitures et les autres usagers de la route via le réseau 5G. Audi estime que la 5G permettra également une meilleure communication entre les piétons, les cyclistes et les voitures, pour que tout ce beau monde puisse réagir plus rapidement aux imprévus.

Vers le « Toujours connecté » chez Audi

La ville d’Ingolstadt, fief d’Audi, soutiendra de manière globale l’installation et le développement de l’infrastructure cellulaire de Deutsche Telekom, accompagnant ainsi les développements orientés vers les applications du secteur de la mobilité, par exemple. Outre Audi, d’autres entreprises industrielles pourront utiliser l’infrastructure 5G locale.

« Toujours connecté – c’est notre objectif sur la voie de la mobilité de demain. Sur la base de la technologie 5G, Audi, en tant que constructeur automobile, peut contribuer à améliorer la mobilité dans les villes. Ensemble, nous développons des solutions intégrées pour la ville de demain« , a déclaré Peter Steiner, directeur général d’Audi Electronics. Rappelons que le groupe Audi a lancé récemment son SUV électrique e-tron, et que le géant allemand entend bien explorer de nouvelles technologies innovantes dans les mois à venir.