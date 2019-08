Volkswagen va développer une station de recharge électrique totalement autonome

Tesla l’avait imaginé, et des ingénieurs de l’Université de Technology de Graz, en Allemagne avaient tenté de le concrétiser. Un robot, autonome, qui rechargerait votre voiture électrique à votre place et dont la technologie pourrait par la suite être installée dans un nombre exponentiel de villes dans le monde. Aujourd’hui, c’est le constructeur Volkswagen qui semble vouloir prendre de l’avance et concevoir le modèle. Lui, qui avait déjà affirmé ses ambitions d’installer 36 000 points de recharge en Europe d’ici 2025.

Une station de recharge autonome à l’étude chez Volkswagen

Un projet pilote rassemblant Electrify America (filiaire de VW dans la recharge électrique) et Stable Auto (à la charge de produire une technologie de robot autonome) vient d’être lancé, pour un premier prototype dès l’année prochaine. Le groupe Volkswagen, bataillant avec le groupe Renault pour la première place du podium en termes de nombre de ventes mondiale, veut devenir leader sur la technologie d’une station de recharge autonome.

Le groupe arrive après que Tesla eût dévoilé un concept similaire en 2015, sans réelles poursuites de développement. Pour sa part, le constructeur automobile souhaite concrétiser le projet, et indiquait dans un communiqué vouloir investir deux milliards d’euros dans l’étude et la concrétisation de la technologie, durant les dix prochaines années. Au dernier salon automobile de Genève en mars dernier, le constructeur avait déjà évoqué le sujet des nouvelles technologies de recharge en présentant un point de recharge « nomade », aux dimensions compactes.

Un premier concept est attendu pour 2020, à San Francisco. Stable Auto, la startup en charge du développement de la technologie autonome du robot, travaille avec une dizaine de salariés issus de sociétés importantes dans la R&D de la voiture autonome et électrique : Tesla, Faraday Future, EVgo, Google, mais aussi Stanford et le MIT.

L’entité Electrify America – lancée par le groupe VW dans le cadre de son accord avec les autorités de réglementation américaines à la suite du scandale dieselgate – produira un chargeur rapide de 150 kW couplé au système autonome de Stable Auto.

Vers une demande exponentielle de la technologie ?

Alors que Stable travaille avant tout sur le développement de la technologie autonome du robot-chargeur, la startup passe également une part importante de son travail à chercher où installer les premiers systèmes aux Etats-Unis. Pour ce faire, la société a même développé un algorithme, prenant en compte les coûts d’installation et de l’énergie disponible, les coûts immobiliers, mais aussi et surtout le temps de trajet moyen des véhicules pour se rendre sur le site, avant de retourner près de son propriétaire ou client.

En août 2018, les étudiants de l’Université de Graz en Allemagne avaient donc raison. Produire « un bras robot qui recharge des véhicules les uns derrière les autres, quels que soient les véhicules, et même s’ils ne sont pas adaptés », deviendra à terme une solution très prisée, voire une norme dans les infrastructures de la nouvelle mobilité.

Si Volkswagen n’a pas souhaité indiquer de chiffres pour décrire ses ambitions, l’on peut s’attendre à une demande exponentielle, au fil du temps que les voitures électriques et surtout autonomes deviendront majoritaires sur les routes. « Ce que nous avions décidé de faire, c’était de réinventer la station-service pour cette nouvelle ère de transport, qui dominera son parc de véhicules et sera électrique » déclarait le PDG de Stable Auto Rohan Puri, lors d’une interview accordée à nos confrères de Tech Crunch. Affaire à suivre.