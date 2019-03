Vous voulez des emojis avec une coupe afro ? Une pétition a été lancée !

Une pétition pour la coupe afro

A chaque communauté sa propre lutte pour les emojis. Les dernières à faire parler d’elles sont Rhianna Jones et Kerrilyn Gibson. Les deux jeunes femmes ont une coupe afro et elles voudraient bien être représentées de façon efficace et réaliste avec les emojis.

Les modèles de coupes afro présentés sur le site ne sont pas assez bien à leur goût. Une pétition a donc été lancée sur le site change.org pour que cela change. Pour l’instant, elle est plutôt confidentielle puisqu’elle ne compte que 3.700 signatures.

Les emojis sont un langage d’expression universel.. Les utilisateurs aux cheveux afro comme nous n’ont pas d’emoji qui représente nos cheveux ou notre identité culturelle

expliquent les deux femmes. 9 propositions ont été faites qui pourraient être intégrées au mieux à l’horizon 2020.

Les emojis, un sujet très sérieux

Cette affaire reprise par le très sérieux New York Times montre surtout que les emojis ne sont pas que des petits bonhommes/visuels/dessins que l’on utilise pour préciser notre propos ou faire passer une émotion. Chaque année, la nouvelle livraison du Consortium Unicode est très attendue.

L’exemple des roux, montre aussi que d’une certaine façon, les emojis sont un facteur d’inclusion, un symbole auquel on peut relier notre propre identité. Les bretons ont aussi donné un exemple de l’importance quasi géopolitique que prennent désormais les emojis dans notre vie dans tous les jours.

Une situation qui pourrait bien poser problème alors que le marché des émojis est divisé. Il y a bien sûr Apple et Android qui représentent les principaux, mais la fragmentation de ce dernier créer une multitude de sous-divisions. De quoi créer une fracture numérique à base d’émojis ?

