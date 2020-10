Xbox Series X / Series S : la liste (complète) des jeux disponibles à la sortie

C’est fait ! Les précommandes sont lancées pour la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S ! La nouvelle génération de Microsoft arrivera dès le 10 novembre en France au prix de 299,99€ (pour la Series S) et de 499,99€ (pour la Series X). Après de nombreux mois d’attente, nous avons enfin un prix, une date de sortie et des précommandes qui sont lancées depuis quelques heures seulement.

Grâce à toutes les informations récoltées en amont (et pendant) de la conférence, nous avons pu établir le line-up de la console. Sur cette page, vous allez découvrir la liste connue de tous les jeux pour la Xbox Series X (et de la Series S puisque les deux consoles pourront lire les mêmes jeux). Cela concerne aussi bien des exclusivités sur la Xbox Series X/S que des jeux Xbox One avec une mise à jour spéciale pour l’optimisation sur next-gen. Nous avons fait la liste avec tous les jeux annoncés pour une disponibilité immédiate – ou un peu plus tard.

Découvrez au bas de l’article un tableau récapitulatif avec nom, date de sortie, option d’upgrade gratuite et bien plus de tous les jeux de lancement de la Xbox Series X/S.

Jeux exclusifs Microsoft disponibles au lancement

The Medium

Date de Sortie : 10 Novembre 2020 (Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : En l’absence d’Halo Infinite, ce sera sans doute l’un des jeux, voir même LE jeu de lancement de cette nouvelle génération Xbox. The Medium est un jeu mystérieux, sombre dans lequel les joueurs doivent explorer et survivre à deux réalités en même temps. Devenez un médium vivant dans deux mondes: le réel et l’esprit. Hanté par la vision du meurtre d’un enfant, vous vous rendez dans un hôtel abandonné, qui est devenu il y a des années le théâtre d’une tragédie impensable.

Tetris Effect Connect

Date de Sortie : 10 Novembre 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Préparez-vous à redécouvrir Tetris dans une version spéciale avec cette extension multijoueur qui sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour toutes les autres versions existantes de Tetris Effect.

Yakuza : Like a Dragon

Date de Sortie : 10 Novembre 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Avec ce nouvel opus de Yakuza, découvrez l’histoire de Ichiban Kasuga, un yakuza trahi par l’homme qu’il admirait autrefois. Le jeu sera en monde ouvert et vous fera voyager dans la ville de Yokohama où de nombreuses quêtes et activités vous attendront comme 15 mini-jeux déjantés dans les salles d’arcade et de jeux. Vous aurez la possibilité également de trouver et forger votre propre équipement, et vous plonger dans la vie typique locale avec plus de 50 histoires optionnelles. Le tout avec une petite dimension RPG vous permettant d’améliorer votre personnage au fil de l’aventure.

Gears Tactics

Date de Sortie : 10 Novembre 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Disponible à partir du 10 novembre, Gears Tactics est le jeu de stratégie au tour par tour au rythme rapide de l’une des franchises de jeux vidéo les plus acclamées – Gears of War. En infériorité numérique et luttant pour survivre, recrutez et commandez votre escouade pour traquer un cerveau maléfique qui fabrique des monstres.

Jeux exclusifs Microsoft (fenêtre de lancement)

Call of the Sea

Date de Sortie : 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Découvrez Call of the Sea, un jeu d’aventure d’un autre monde qui se déroule dans le Pacifique Sud dans les années 1930. Explorez une île paradisiaque luxuriante et découvrez les secrets d’une civilisation perdue à la recherche de l’expédition disparue de votre mari.

CrossFire X

Date de Sortie : 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Avec CrossFire X, plongez dans un conflit mondial tentaculaire fait rage entre les factions mercenaires Global Risk et Black List dans une expérience solo immersive et cinématographique de Smilegate Entertainment et Remedy.

The Falconeer

Date de Sortie : 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Envolez-vous pour atteindre les nuages ​, poussez les cris de bataille… Découvrez The Falconeer, un jeu de combat aérien en monde ouvert. Envolez-vous dans les cieux à bord d’un oiseau de guerre d’une puissance dévastatrice et découvrez les secrets perdus dans la mer en rejoignant ou en vous opposant à différentes factions et clans dispersés dans le monde mystérieux de The Great Ursee.

Second Extinction

Date de Sortie : 2020 (Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC)

Commentaires : Découvrez Second Extinction, un FPS intense en coopération à 3 joueurs, dans lequel vous travaillez en équipe pour éliminer de grands groupes de dinosaures mutants sauvages. Combattez à travers un maelström de balles, de bombes, de dents, de griffes et de sang, dans le but de récupérer la Terre !

Jeux Xbox One avec adaptation spéciale next-gen/PC

Madden NFL 21

Date de Sortie : 25 août 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Légère amélioration

La dernière simulation de football américain ne ratera pas la reprise de la saison sur next-gen ! Le jeu d’ores et déjà disponible depuis la fin du mois d’août arrivera également sur Xbox Series X/S lors de leur sortie !

WRC 9

Date de Sortie : 3 septembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Légère amélioration

Le jeu officiel du championnat du monde de Rally sera de retour en cette fin d’année dans une version spéciale pour la Xbox Series X/S. Découvrez tout le calendrier officiel de la saison de WRC et des autres catégories !

NBA 2K21

Date de Sortie : 4 septembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : –

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Oui

La nouvelle simulation de basket-ball de 2K Games arrivera dès le lancement de la Xbox Series X/S dans une version complètement améliorée (et plus chère). Une édition 2021 qui sera placée sous le signe de l’hommage à Kobe Bryant.

FIFA 21

Date de Sortie : 9 octobre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Légère amélioration

La fameuse simulation de football d’EA Sports sera de retour en fin d’année comme tous les ans. Pour les plus impatients, il sera possible d’y jouer sur Xbox One dès le 9 octobre 2020. Avant de poursuivre la saison dès la sortie de la Xbox Series X/S via une mise à jour gratuite. En effet, si vous possédez le jeu sur One, la version Series X ou Series S sera offerte !

Watch Dogs Legion

Date de Sortie : 29 octobre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Légère amélioration

Rejoignez la résistance londonienne dans Watch Dogs Legion, le nouveau jeu d’Ubisoft qui vous proposera de contrôler des milliers de PNJ dans ce gigantesque jeu en monde ouvert. Après avoir côtoyé les équipes de DedSec à Chicago et à San Francisco, il est temps de rejoindre la branche de Londres ! Comme dans les deux premiers opus, l’objectif principal de cet opus sera de libérer la ville de son état de surveillance dystopique. Mais également de démanteler un groups de terroristes qui ont piégés DedSec.

DIRT 5

Date de Sortie : 6 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Oui

Découvrez un nouveau chapitre de la licence Dirt. Parcourez le monde, apprivoisez les machines tout-terrain les plus incroyables avec vos amis et faites partie d’une ambiance qui offre une action épique, une expression pure et un style débridé. Le tout dans le but de devenir le meilleur pilote au monde !

Assassin’s Creed Valhalla

Date de Sortie : 10 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Légère amélioration

Le nouvel opus de la fameuse franchise Assassin’s Creed déboulera début novembre et nous plongera dans le monde impitoyable des Vikings. Après l’Égypte Antique et la Grèce Antique, découvrez le peuple d’Evior (le personnage principal du jeu) et partez à la conquête de l’Angleterre.

Destiny 2 : Beyond Light

Date de Sortie : 10 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Passage à la 4K et aux 60FPS

Le fameux jeu de Bungie (disponible depuis septembre 2017) débarquera sur Xbos Series X/S dès sa sortie. Au programme, une version 4K et en 60FPS proposant toutes les mises à jour sortis à ce jour dont la dernière Beyond Light prévue pour le 7 novembre 2020.

Just Dance 2021

Date de Sortie : 12 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : N.C

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : N.C

Préparez-vous pour le nouveau Just Dance 2021 ! Une nouvelle liste de chansons à venir pour le dernier épisode de la série de jeux Just Dance avec de nouvelles chorégraphies et bien plus encore ! Disponible dès le lancement de la Xbox Series X et Series S.

Call of Duty Black Ops : Cold War

Date de Sortie : 13 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : N.C

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : N.C

Découvrez dès maintenant la suite directe de Call of Duty : Black Ops, l’original qui a tout déclenché. Call of Duty: Black Ops Cold War plongera les joueurs dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Le jeu sera disponible dès la sortie de la Xbox Series X et Series S.

Cyberpunk 2077

Date de Sortie : 19 novembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui (2021)

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Grosses améliorations (2021)

C’est sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année 2020. Le très attendu CyberPunk 2077 de CD Projekt Red sera disponible quelques jours après le lancement de la Xbox Series X/S. Il sera possible de bénéficier de légères améliorations dès le premier jour. Mais une version Series X/S avec de nombreuses améliorations arrivera en 2021. Une mise à jour sera également disponible gratuitement pour les joueurs Xbox One.

Marvel’s Avengers

Date de Sortie : 4 septembre 2020

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : –

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : –

Après une première mission sur les consoles actuelles, les Avengers repartiront en mission dès le lancement de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre prochain ! Avec toujours la possibilité de jouer en ligne à plusieurs entre amis pour sauver le monde des différentes menaces qui pèsent sur ce dernier !

.Notez que de nombreux jeux d’ores et déjà disponibles sur Xbox One (Crash Bandicoot 4, Mafia Definitive Edition et plus encore…) fonctionneront sur Xbox Series X et Series S grâce à la rétro-compatibilité. Cependant, pour ces jeux là, il n’a pas encore été précisé s’ils auront le droit à une version next-gen ou s’ils fonctionneront simplement via la rétro-compatibilité sans améliorations next-gen.

Jeux tiers après le lancement

Immortals Fenyx Rising

Date de Sortie : 3 Décembre 2020 (Xbox One/Xbox Series X, Series S/PC)

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : Oui

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : Oui

Présenté l’année dernière sous le nom de « Gods & Monsters », ce dernier vient de changer de nom pour devenir Immortals Fenyx Rising. Le jeu tournera essentiellement autour de la mythologie grecque dans un monde divisé en plusieurs régions qui seront toutes contrôlées par un Dieu différent. Le jeu sera bien entendu en open-world.

Outriders

Date de Sortie : 2020 (Xbox One/Xbox Series X, Series S/PC)

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : -i

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : –

Outriders est un jeu de tir à la troisième personne avec quelques notions de RPG (jeu de rôle). Au début du jeu, les joueurs créent leurs personnages personnalisés et choisissent parmi quatre classes, chacune d’entre elles ayant des capacités uniques que les joueurs peuvent utiliser. Il est ensuite possible de jouer à plusieurs en coopération.

Rainbow Six World Cup

Date de Sortie : 2020 (Xbox Series S, Series S)

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : –

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : 4K et 60FPS

Disponible depuis maintenant 5 ans sur les consoles actuelles, Ubisoft a annoncé au début du mois de septembre lors de l’Ubisoft Forward, que le fameux Tom Clancy’s Rainbow Six Worldcup arrivera sur Xbox Series X/S dès la fin de l’année 2020 dans une version améliorée en 4K et 60 fps.

DOOM Eternal.

Date de Sortie : 2020 (Xbox Series S, Series S)

Mise à jour gratuite de la version Xbox One vers la version next-gen : –

Amélioration entre la version Xbox One et next-gen : 4K et 60FPS

Disponible depuis le début de l’année, Doom Eternal ne ratera pas la next-gen ! Avec une version améliorée en 60FPS et 4K, le jeu sera encore plus fluide et plus bourrin que jamais !.

Planning et résumé des jeux à venir