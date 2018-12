Doomba : une carte Doom créée par l’aspirateur connecté Roomba

Un développeur a mis au point Doomba, une application qui permet de créer une carte Doom basée sur votre logement. Cette carte est jouable et plaira aux fans du célèbre jeu de tir.

Une carte Doom de votre maison créée par un aspirateur connecté

Sorti en 1993, le premier jeu de tir à la première personne, Doom, a connu un immense succès. Le concept du jeu est simple, vous êtes enfermé au sommet d’une tour toute droit sortie d’un film de science-fiction remplie de monstres de laquelle vous tentez de vous évader. Il vous faudra traverser de nombreuses pièces, récolter des armes variées et vous soigner régulièrement pour atteindre le niveau inférieur. Le jeu a connu un succès tel que celui-ci a connu plusieurs versions et a été adapté à différents supports et a même pu être adapté en réalité virtuelle. Mondialement connue, cette série de jeux a inspiré un développeur.

Rich Whitehouse est en effet un développeur. Ce dernier a acquis un aspirateur connecté de la marque Roomba. Ces modèles d’aspirateurs autonomes aspirent, seul, consciencieusement l’intégralité de votre maison facilitant ainsi grandement le ménage. Pour s’orienter, ne pas oublier d’endroits à aspirer et ne pas repasser deux fois au même endroit, l’aspirateur connecté Roomba cartographie votre maison, les murs et les meubles qui la composent.

C’est justement en se basant sur la cartographie réalisée par son aspirateur connecté que Rich a pu récupérer la carte électronique de sa demeure. Le développeur a alors créé un script qui transforme cette carte de votre maison en une carte d’une pièce pour le jeu Doom.

https://twitter.com/DickWhitehouse/status/1077227171482021889/photo/1

Une carte Doom de votre maison jouable

L’exploit du programmeur ne s’arrête pas là puisque cette carte est jouable et peut-être ajoutée dans le jeu Doom. Conçue à partir d’un aspirateur Roomba, c’est fort logiquement que Rich Whitehouse a baptisé son application Doomba. Le développeur précise toutefois que le script qu’il a développé a été réalisé à partir d’un modèle Roomba 980. Il est possible que cela fonctionne avec d’autres modèles du constructeur…

Avec un peu de malice et d’humour, le programmeur a expliqué : « J’espère que vous allez vous amuser avec cette fonctionnalité. Certains diront que c’est inutile, mais j’espère que le Seigneur des Ténèbres effacera ces gens de la surface de la Terre et les piégera dans une dimension parallèle de feu éternel. Leur souffrance sera légendaire ». Vous trouverez toutes les explications pour créer votre propre carte Doom à partir de votre aspirateur connecté Roomba dans le blog du développeur.

Source