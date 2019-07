Galaxy Note 10 : un nouveau chargeur sans fil pour arriver à 100 % plus vite ?

Si l’on ne sait toujours pas quand le Galaxy Fold sera commercialisé, on connait en revanche la date de présentation du prochain smartphone XXL de Samsung, le Galaxy Note 10, et des variantes de celui-ci. Ce sera le 7 août durant un événement à New York, diffusé en live streaming sur internet.

En attendant, les rumeurs concernant le prochain porte-étendard de Samsung sont déjà nombreuses. Et aujourd’hui, une autre information non officielle s’ajoute à la liste.

En effet, d’après nos confrères de GSMArena, qui citent une source généralement bien informée, Samsung prévoirait de sortie un nouveau chargeur sans fil avec le Galaxy Note 10. Cela est d’ailleurs corroboré par des informations qui ont été publiées par le site de la FCC, le régulateur américain des télécommunications.

Ce nouveau chargeur sans fil, pour le Galaxy Note 10 et pour la montre Galaxy Watch 2, serait plus performante que les précédents socles proposés par Samsung, grâce à une sortie 20 W.

Galaxy Note 10 : à quoi faut-il s’attendre ?

Normalement, comme le Galaxy S10, le Galaxy Note 10 devrait également avoir plusieurs variantes. D’après certaines indiscrétions, il y aurait une variante « Pro », la plus chère (avec une autonomie très importante), ainsi qu’une variante moins chère que la variante classique (un peu un équivalent du Galaxy S10e).

Des photos présumées ont également déjà fuité, suggérant que le Note 10 aura un design borderless similaire à celui du S10, avec un trou percé sur l’écran à la place de la fameuse encoche. Mais sur le Note 10, l’APN frontal serait placé sur le centre et non sur le côté.

Enfin, Samsung aurait décidé de faire l’impasse sur la prise jack pour les écouteurs. Certains sites évoquent même l’absence de boutons physiques.