Motorola préparerait un concurrent des Galaxy Note de Samsung

Bien que Motorola et sa maison-mère Lenovo ne fassent plus partie des principaux acteurs du marché des smartphones, la marque emblématique continue de présenter régulièrement de nouveaux modèles. D’ailleurs, Motorola s’est récemment illustré en dévoilant le Razr, un smartphone à écran pliable qui s’inspire du design des anciens téléphones à clapets.

Et il est possible que prochainement, Motorola fasse de nouveau parler de lui en dévoilant un concurrent des Galaxy Note de Samsung : un smartphone avec un écran XXL ainsi qu’un stylet.

Un nouveau concurrent pour les Galaxy Note ?

C’est ce qui est suggéré par un tweet et un rendu récemment publiés par le blogueur Evan Blass (compte privé), et qui sont relayés par le site 9to5Google. « Je ne pense pas que nous ayons vu un Motorola équipé d’un stylet depuis l’ère Windows Mobile », écrit Evan Blass dans sa publication.

Motorola appears to be working on a cut-price stylus-equipped Galaxy Note competitor https://t.co/Fg8FcW1Z0m by @iamdamienwilde pic.twitter.com/cGHeaKGbak — 9to5Google.com (@9to5Google) January 27, 2020

Cependant, alors que les Galaxy Note (à l’exception du Galaxy Note 10 Lite ?) sont des smartphones haut de gamme assez coûteux, l’appareil de Motorola pourrait se positionner dans le segment milieu de gamme, explique 9to5Google.

Ainsi, la marque pourrait donc proposer un produit qui se distingue, grâce au stylet, des produits appartenant à la même gamme de prix.

Il est aussi possible que le but de Motorola soit de jouer sur la nostalgie, comme il le fait avec le Razr. En effet, comme le rappelle le tweet d’Evan Blass, à l’époque de Windows Mobile, la marque proposait déjà des téléphones équipés de stylets.

Mais quoi qu’il en soit, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles. Néanmoins, comme le montre Samsung, la formule « écran XXL + stylet » trouve facilement preneur. Aujourd’hui, les Galaxy Note du géant coréen font partie de ses gammes de produits les plus populaires. Et récemment, Samsung a officialisé le Galaxy Note 10 Lite. Comme le nom du modèle le suggère, il s’agit d’une version du Galaxy Note 10 avec une fiche technique allégée, mais aussi un prix moins élevé, qui devrait permettre à plus de personnes de profiter des fonctionnalités emblématiques de la gamme Galaxy Note.