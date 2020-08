La version classique de Google Sites disparaîtra en 2021

Comme WordPress, Wix et d’autres CMS, Google propose des solutions pour créer et mettre en ligne des sites web sans toucher une seule ligne de code. En plus de Blogger, qui est dédié au blogging, Google propose également Google Sites. Cette offre est particulièrement intéressante puisqu’elle permet de créer un site gratuitement via une interface très simplifiée.

Et en 2016, Google a décidé de lancer une version plus moderne de Google Sites. Mais jusqu’à présent, Google a continué à laisser ceux qui préféraient l’ancienne version utiliser celle-ci. De ce fait, durant des années, deux versions de Google Sites ont coexisté : la version classique et la nouvelle version.

Malheureusement, pour ceux qui préféraient utiliser cette version classique, celle-ci rejoindra bientôt la liste des services tués par Google. Dans un billet publié il y a quelques jours, la firme de Mountain View annonce qu’il supprimera définitivement la version classique de Google Sites en 2021.

Une interface plus moderne ?

« En 2017, nous avons annoncé que nous remplacerions les sites classiques par de nouveaux sites, et en 2019, nous avons annoncé que les domaines auront jusqu’à la fin de 2021 pour terminer la transition. Désormais, nous proposons un calendrier plus détaillé ainsi que de nouveaux outils pour vous aider, vous et vos utilisateurs, à gérer la transition », indique Google.

À partir de mai 2021, les nouvelles créations de sites se feront uniquement via la nouvelle version de Google Sites. Puis, en octobre 2021, il ne sera plus possible d’éditer les sites existants qui utilisent encore la version classique de Google Sites. Et en décembre 2021, les sites qui n’ont pas fait la transition deviendront inaccessibles. Ceux-ci seront néanmoins archivés et resteront convertibles avec la nouvelle version.

Google encourage les utilisateurs de la version classique de Google Sites à faire la transition vers la version plus moderne en utilisant un outil créé à cet effet : Classic Sites Manager. On notera que la nouvelle version inclut de nombreuses améliorations intéressantes. Celle-ci est également intégrée avec G Suite, ce qui peut être un plus si vous utilisez les autres applications de la suite de productivité de Google.

Néanmoins, certains utilisateurs auraient probablement préféré continuer à utiliser la version classique, simplement parce qu’il s’agit de l’interface à laquelle ils étaient habitués.

Récemment, Google a également annoncé la fin de Google Play Music. Cette application de lecture et de streaming de musique sur Android sera définitivement remplacée par YouTube Music.