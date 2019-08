Le vélo électrique ferait faire plus d’exercice qu’un vélo classique

Maintenant que le nombre d’utilisateurs de vélos électriques est assez conséquent, il devient possible de réaliser des études statistiques fiables, sur les nouveaux modes de déplacements individuels. En 2017, 255.000 vélos à assistance électrique (VAE) ont été vendus en France, faisant quasiment doubler les ventes en l’espace d’un an (+ 90 %).

Cette popularité du VAE a conduit à une étude publiée récemment, dans la revue Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Plus de 10.000 adultes de 7 pays européens se sont prêtés au jeu, et les chercheurs ont tenté de mesurer la dépense énergétique moyenne de différents modes de transport dont le vélo électrique, le vélo à pédale classique, la marche, la conduite, etc.

Le vélo électrique fait faire plus d’exercice que le vélo classique

Il serait logique de penser que les utilisateurs de vélo sans assistance sont ceux faisant le plus de sport. Il demande par nature plus d’énergie pour faire avancer un vélo classique, qu’un VAE.

Pourtant, l’étude place le vélo électrique légèrement devant – en tête du classement – laissant le vélo classique en seconde position. Les chercheurs attribuent ce constat au fait que les vélos électriques réalisent en moyenne une plus grande distance sur leur selle. « Les cyclistes VAE parcourent de plus longues distances que les cyclistes », mentionnait le dossier.

Les cyclistes sont plus fins et plus jeunes

L’étude a publié d’autres résultats, à côté de ceux-là. Elle dresse par exemple le constat que les cyclistes sont les utilisateurs possédant la masse corporelle la plus faible, avec un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 23,8, pour 24,8 pour les usagers de VAE. Cela montre ainsi l’aspect grand public du vélo électrique, pouvant grâce à sa solution, plaire à davantage de personnes à travers les villes.

Autre information mentionnée : l’âge des utilisateurs. Avec le déplacement en VAE, l’âge est également plus important que pour les cyclistes classiques, avec un âge moyen de 48,1 ans pour les utilisateurs de vélo à assistance électrique, contre 41,4 ans pour les autres.

Une étude pour promouvoir le transport à vélo

L’étude de la revue Transportation Research Interdisciplinary Perspectives a pour but de promouvoir le vélo, et influencer les politiques des pays européens à accorder de l’importance à ce moyen de transport. Dans son bilan, la revue indique que « cette analyse confirme l’idée d’accepter, voire de promouvoir, les vélos électriques en tant qu’option de transport sain et durable », en privilégiant les subventions sur les vélos électriques qui « pourraient être utilisés pour des trajets plus longs ».

En tout cas, les marques sont de plus en plus nombreuses à proposer leur modèle. Il y a quelques jours, nous vous présentions Calamus Bike, qui souhaite proposer l’un des VAE les plus high tech du marché pour un prix assez raisonnable, en vue de ses équipements.