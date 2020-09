L’année dernière, après avoir lancé le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro au premier semestre, OnePlus a lancé le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro, avec des fiches techniques améliorées, au second semestre. De ce fait, la logique voudrait que cette année, après avoir lancé le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, la marque chinoise dévoile un OnePlus 8T et un OnePlus 8T Pro ce second semestre 2020.

Pourtant, une nouvelle rumeur suggère qu’il n’y aura finalement que le OnePlus 8T et pas de version « Pro » pour ce modèle. C’est en tout cas ce qu’indique un article récemment publié par Android Central, qui relaie Max J., une source de « fuites » qui est souvent citée par les médias.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence. Cependant, on notera que de nombreux constructeurs ont connu des perturbations cette année à cause de la pandémie de COVID-19.

Par exemple, au lieu de lancer un Pixel 4a, un Pixel 4a XL, un Pixel 5 et un Pixel 5 XL, Google ne sortira cette année que le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5G. De son côté, Apple a déjà confirmé que le lancement de ses nouveaux iPhone se fera avec quelques semaines de retard, par rapport à la date de lancement de l’année dernière. Et il est tout à fait possible qu’à cause de la pandémie, OnePlus ait décidé de ne pas sortir le OnePlus 8T Pro.

OnePlus 8T : une version améliorée du OnePlus 8

On notera qu’actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet du OnePlus 8T. Récemment, nous avons d’ailleurs relayé quelques informations concernant la fiche technique que cet appareil pourrait avoir. D’après une source citée par Android Central, le OnePlus 8T devrait utiliser le processeur Snapdragon 865+, une version améliorée du processeur utilisé par le OnePlus 8. Et alors que son prédécesseur avait un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, le OnePlus 8T devrait proposer un taux de 120 Hz qui permet d’avoir des animations plus fluides.

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 8T devrait également profiter de quelques améliorations. Celui-ci profiterait en effet d’un meilleur capteur de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels, d’un macro de 5 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode portrait.

D’autres smartphones abordables également dans les tuyaux ?

Sinon, OnePlus pourrait également préparer les lancements de nouveaux smartphones abordables. Pour rappel, cette année, l’entreprise a lancé le OnePlus Nord, un modèle milieu de gamme et donc abordable. Mais visiblement, ce n’était qu’un début, car des sources évoquent le développement d’autres smartphones OnePlus abordables ou même très abordables, dont un modèle qui pourrait être d’entrée de gamme.