Porsche investit dans une startup spécialisée dans le traitement du son pour ses modèles électriques

Nous avons déjà eu l’occasion de le constater : le son émis par les voitures électriques n’est pas pris à la légère par les constructeurs. BMW s’est par exemple adjoint les services exclusifs du célèbre compositeur Hans Zimmer, alors que Porsche a choisi une autre voie, plus « naturelle ».

Car en passant au tout électrique, les marques automobiles, et notamment les plus prestigieuses, sont conscientes que leurs voitures se démunissent d’une partie de leur identité, et pas des moindres : le son émis par le moteur, souvent unique et reconnaissable quand on monte en gamme, véritable signature d’un modèle, vecteur d’émotion et de sensations fortes.

Conscient de l’enjeu, Porsche a décidé de ne pas s’en tenir à son système d’amplification déjà présent dans sa Taycan, et, via sa filiale Porsche Ventures dédiée aux investissements dans l’innovation, vient de prendre une participation dans DSP Concepts, une société spécialisée dans le traitement du son basée à Santa Clara, au cœur de la Silicon Valley en Californie.

Un total de 14,5 millions de dollars US (13,4 millions d’euros) a été investi dans la société dans le cadre d’un tour de financement de série B dans lequel on trouve également BMW iVentures, Innovation Growth Ventures/Sony Innovation Fund, MediaTek Ventures et le fonds ARM IoT.

Une plateforme de développement d’algorithmes audio

La société propose une plateforme (Audio Weaver) ayant pour objet de rationaliser le processus de développement audio. Il s’agit d’un logiciel indépendant du matériel, conçu pour le développement d’algorithmes audio en interne. Le logiciel est actuellement utilisé dans plus de 40 millions d’appareils dans l’industrie automobile et des biens de consommation, y compris chez Porsche. DSP Concepts a également développé un logiciel intelligent appelé TalkTo, qui garantit un contrôle vocal fiable même à des niveaux de bruit ambiant importants.

« Nous connaissons tous le son unique du moteur à combustion de Porsche. Nous avons transféré cet élément essentiel de Porsche aux groupes motopropulseurs électriques avec notre première voiture de sport à propulsion électrique, la Taycan. La technologie de DSP Concepts permet à nos ingénieurs de mettre en œuvre un concept sonore individuel pour la Taycan et de créer une signature sonore Porsche unique. C’est pourquoi nous nous efforçons d’intensifier encore notre coopération avec l’équipe hautement qualifiée de DSP Concepts », a déclaré Oliver Seifert, vice-président du développement électricité/électronique chez Porsche.

Selon Chin Beckmann, co-fondateur et PDG de DSP Concepts, « Les expériences audio n’ont jamais été aussi cruciales pour le succès des produits technologiques qu’aujourd’hui. La plateforme Audio Weaver fonctionne en temps réel et gère l’optimisation sur plusieurs gammes de puces afin que les clients puissent se concentrer sur le développement de fonctions qui distinguent leurs produits de ceux offerts par les concurrents ».

On ne sait pas encore en détail quelles sont les intentions de Porsche dans le domaine de l’audio mais il est fort à parier que ses efforts continueront à aller dans le sens d’une signature sonore unique et immédiatement reconnaissable pour ses véhicules électriques, et que la recherche sera poussée jusqu’à ce que chaque modèle émette un son différent des autres, avec quand même une identité commune, à l’instar de la gamme thermique actuelle.