Porsche lance la Taycan S propulsion en Chine

Nous en avions parlé il y a quelques jours, et c’est donc confirmé à la date prévue : après le lancement des Porsche Taycan Turbo S, Turbo, puis 4S, Porsche élargit sa gamme électrique avec un Taycan d’entrée de gamme.

Les observateurs connaissant bien la marque savaient qu’elle ne s’arrêterait certainement pas à ces seules trois versions, et que la gamme devrait très probablement être complétée par le bas, avec au moins une version « de base » ou Taycan S ou 2S.

Il faut dire que le pas à franchir n’est probablement pas le défi le plus compliqué d’un point de vue technique, puisqu’il suffit pour proposer cette déclinaison de retirer des fonctionnalités, comme par exemple supprimer le moteur avant, et de fait la transmission intégrale, pour obtenir un Taycan deux roues motrices à moteur arrière, ce qui au passage pourrait libérer de la place pour agrandir le coffre avant. Et bien sûr alléger la voiture, qui gagnerait de fait en autonomie ce qu’elle perdrait en performances.

C’est donc chose faite. Cette nuit Porsche a dévoilé une nouvelle version du Taycan plus abordable, le Taycan S, mais réservé comme nous le supposions exclusivement au marché chinois, en tout cas pour le moment.

Un Taycan S deux roues motrices

Cette version d’entrée de gamme se sépare donc des deux moteurs et de la transmission intégrale au profit d’une propulsion (moteur arrière) sans moteur avant. La puissance annoncée sera de 408 chevaux, soit beaucoup moins que les versions actuelles déjà commercialisées, qui vont de 530 à 761 chevaux.

Cette Taycan S sera dotée de jantes Aero de 19 pouces, d’un coffre avant plus grand en raison de l’absence de moteur sur l’essieu, et proposera une autonomie un peu meilleure, soit 414 km avec la batterie 79,2 kWh selon la norme NEDC. Une autonomie qui pourra être améliorée si les clients choisissent la version avec la batterie Performance Plus (comme sur la 4S) de 93,4 kWh. Celle-ci atteindrait alors 489 km, avec une puissance de 476 chevaux qui permettrait d’abattre le 0 à 100 en 5,4 secondes. On est là aussi loin des temps des versions 4S, Turbo et Turbo S, mais cela reste cependant dans la moyenne de la plupart des berlines premium.

Si l’on se reporte aux tarifs chinois, ce Taycan S serait commercialisé à un prix inférieur de 25% par rapport au Taycan 4S de base. En faisant une simple transposition basique sur le tarif européen, cela donnerait un prix aux alentours de 82 000 euros.

Il s’agit donc pour le moment d’un lancement exclusivement chinois, au prétexte notamment que le réseau routier de ce pays ne nécessite pas forcément d’avoir une transmission intégrale. Mais c’est le cas aussi sur une partie de l’Europe et des USA. Partant de ce principe, il ne paraitrait pas absurde que ce Taycan S soit aussi prochainement commercialisé dans nos contrées. Reste à savoir quand et à quel tarif…