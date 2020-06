Bientôt une Porsche Taycan « de base »… pour la Chine ?

Lorsque Porsche a dévoilé sa première voiture électrique, le Taycan, en septembre 2019, la marque allemande a procédé selon ses standards habituels en révélant d’abord le haut de gamme, à savoir les versions Turbo S et Turbo, puis, quelques mois plus tard une version moins huppée, donc moins puissante et moins chère, la Taycan 4S.

Les observateurs connaissant bien la marque savent qu’elle ne s’arrêtera certainement pas à ces seules trois versions, et que la gamme devrait très probablement être complétée par le bas, avec au moins une version « de base » ou Taycan S ou 2S. D’ailleurs ces suppositions ont gagné en crédibilité après les déclarations de Michael Steiner, le patron de la Recherche et Développement Porsche, qui n’avait pas caché les projets de la marque dans ce sens : « Il y aura un modèle à propulsion avec une batterie plus petite pour le rendre plus accessible en termes de prix, en particulier pour les marchés qui n’ont pas besoin de 4×4, comme la Chine, où les conditions météorologiques font que vous n’en avez pas besoin. »

Il faut dire que le pas à franchir n’est probablement pas le défi le plus compliqué d’un point de vue technique, puisqu’il suffit pour proposer cette déclinaison de retirer des fonctionnalités, comme par exemple supprimer le moteur avant, et de fait la transmission intégrale, pour obtenir un Taycan deux roues motrices à moteur arrière, ce qui au passage pourrait libérer de la place pour agrandir le coffre avant. Et bien sûr alléger la voiture, qui gagnerait de fait en autonomie ce qu’elle perdrait en performances.

Un Taycan à moins de 100.000 euros ?

Selon le site Carscoops, Porsche s’apprêterait finalement à dévoiler officiellement ce fameux Taycan d’entrée de gamme le 29 juin. Mais cette déclinaison de la voiture électrique du constructeur de Stuttgart serait dans un premier temps réservée au marché chinois, ce qui serait donc raccord avec les déclarations mentionnées plus haut. Un « scoop » à considérer cependant avec prudence car rien ne semble être confirmé de la part de Porsche.

A quoi pourrait ressembler cette nouvelle version du Taycan ? Voici nos propres suppositions, sur la base de ce que nous connaissons de la façon dont Porsche procède généralement. Si l’on se réfère aux autres modèles de la gamme, on peut aisément imaginer que le Taycan « de base » pourrait s’appeler « Taycan S » ou « Taycan 2S » (ou même Taycan tout court) et pourrait être équipé de la motorisation arrière de l’actuel 4S, avec une transmission aux roues arrière (donc exit les 4 roues motrices). Les autres équipements et options resteraient les mêmes, seule la puissance variant par rapport aux modèles supérieurs.

Reste la question de l’autonomie. Deux choix pourraient être faits : soit privilégier l’autonomie à la performance et proposer une Taycan approchant les 500 km selon la norme WLTP, soit reprendre la logique par exemple appliquée par Tesla avec sa Model 3 « short range » qui propose une autonomie réduite de 354 km contre un prix d’appel bien plus bas que les autres modèles.

Concernant le prix, si l’on suit encore une fois la logique de gamme Porsche, et de plus anciennes déclarations avant son lancement, on pourrait parier sur un tarif d’appel situé aux alentours de 80.000 euros, sachant que la version la moins chère au catalogue actuellement est le 4S à 108.632 euros.

Bien sûr ce sont de pures extrapolations, elles n’engagent que nous et nous irons nous flageller en place publique si elles s’avèrent erronées. Mais connaissant la marque et sa volonté de se développer rapidement dans l’électro-mobilité, tout cela deviendra probablement réalité dans un avenir assez proche. Reste à savoir si ce modèle sera disponible ensuite sur d’autres marchés, et notamment en Europe, et quand. Rappelons qu’un Taycan en déclinaison Sport Turismo est prévu pour déjà compléter la gamme d’ici début 2021.

Réponse le 29 juin. Ou pas.