Pour Noël, Samsung lance un Galaxy Note 10+ en Star Wars Special Edition

Un Galaxy Note 10+ à la sauce Star Wars

Courant septembre, on vous proposait sur Presse-Citron les tests des nouveaux Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+. En cette fin d’année 2019, le géant coréen a décidé de surfer sur la vague Star Wars qui arrive via Disney+ et la série The Mandalorian, le jeu vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order, mais aussi un certain Star Wars IX Rise of the Skywalker bientôt au cinéma.

Ainsi, courant décembre, Samsung va lancer un Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition. Une édition qui va évidemment proposer de nombreux clins d’oeil à la saga Star Wars, avec notamment un packaging très spécifique, qui fait la part belle à Kylo Ren. Un packaging qui abritera le smartphone évidemment, mais aussi un badge metallique collector, une coque de protection Star Wars, un S-Pen (rouge) et une paire de Galaxy Buds (livrés dans un écrin rouge).

Du côté du smartphone lui-même, on retrouvera un Samsung Galaxy Note 10+ orné à l’arrière du logo du Premier Ordre, sans oublier la mention Star Wars au bas. Les boutons de volume et d’allumage seront également en rouge. A l’instar d’un OnePlus 7T Pro McLaren Edition, le smartphone embarquera également diverses animations, des thèmes, des icônes, des sonorités ou encore des fonds d’écran Star Wars.

Côté fiche technique, on retrouvera évidemment ici la dalle AMOLED Quad HD de 6,8″, un capteur photo inchangé et un stockage interne qui devrait s’élever à 512 Go. Un smartphone ultra performant donc, même si cette édition Star Wars trouvera certainement sa place chez de nombreux collectionneurs, qui entreposeront précieusement le smartphone au lieu de l’utiliser.

Prix et disponibilité

Cette Star Wars Edition du Samsung Galaxy Note 10+ sera disponible à partir du 13 décembre (aux Etats-Unis) au tarif de 1 299 euros. Selon Samsung, le smartphone devrait également être disponible sur d’autres marchés, à savoir l’Australie, l’Allemagne, la Russie, la Norvège, la Suède, l’Espagne… et la France !