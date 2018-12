Rétrospective 2018 : une rentrée tech mitigée

L’IFA 2018 aura été un petit cru. Malgré l’annonce du Galaxy Note 9 chez Samsung, peu de nouveautés marquantes cette année même si Sony, Philips ou encore Huawei ont fait parler d’elles.

Alors que Theranos été la startup à la mode il y a quelques années, les multiples scandales autour de la fiabilité de ses tests sanguins ont eu raison de la fondatrice Elizabeth Holmes longtemps considérée comme une Steve Jobs au féminin. Pendant ce temps-là, Tesla faisait la une avec, pour la première fois la présence d’une Model 3 en France, lors du Salon de l’Auto.

Apple présente ses nouveaux iPhone

Comme tous les mois de septembre, place aux nouveaux modèles d’iPhone. Cette année Apple a présenté trois modèles, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR. Les deux premiers sont les modèles haut de gamme, et le modèle XR est plus abordable avec un écran LCD et un simple capteur photo.

Apple a légèrement déçu avec des modèles se concentrant uniquement sur plus de puissance pour les iPhone XS. Autre annonce de la Keynote, une Apple Watch 4, qui est le premier modèle avec un nouveau design. C’est actuellement, de loin, la meilleure montre connectée du marché, et notre test nous en a convaincus.

Autre géant, Amazon, en a profité pour lancer ses nouveaux modèles d’Amazon Echo en France, pour tenter de concurrencer un peu plus la gamme Google Home.

Dans le prochain épisode de notre rétrospective, place au mois d’octobre, qui a vu la sortie d’un nombre impressionnant de nouveaux smartphones.