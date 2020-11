Samsung dépasse Apple aux USA pour la première fois depuis des années

Bien que mondialement, Samsung est le numéro un des smartphones, les États-Unis ont toujours été une sorte de chasse gardée pour Apple, où la firme de Cupertino est le numéro un du marché. Pourtant, lors du troisième trimestre 2020, quelque chose de rare s’est produit : Samsung a vendu plus de smartphones aux États-Unis que son concurrent Apple.

Plus précisément, d’après des données de Strategy Analytics qui est relayé par l’agence de presse Yonhap, Samsung aurait eu une part de 33,7 % sur les expéditions sur le marché américain durant ce trimestre, ce qui représente une hausse de 6,7 points par rapport à la même période en 2019.

Apple, de son côté, a eu une part de 30,2 %, et s’est positionné à la seconde place. La firme de Cupertino est suivie d’un autre constructeur coréen : LG. Sa part au troisième trimestre était de 14,7 %. La dernière fois que Samsung a battu Apple aux USA, c’était au second trimestre 2017.

De bonnes ventes chez Samsung et un iPhone 12 retardé

Cette première place aux USA, Samsung la devrait aux ventes de ses smartphones abordables et milieu de gamme aux USA, mais également aux modèles haut de gamme récemment lancés, dont la série Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold 2.

De plus, alors qu’Apple lance normalement ses nouveaux iPhone au mois de septembre, cette année, la firme de Cupertino a retardé les lancements des iPhone 12. Le traditionnel keynote du mois de septembre a bien eu lieu, mais Apple n’a présenté que de nouveaux iPad et de nouvelles Apple Watch.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ont été dévoilés durant un autre événement en octobre. Et seuls l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont sortis au mois d’octobre. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne sortent que ce mois de novembre.

Sur le marché mondial, Samsung est repassé à la première place en battant Huawei qui devient numéro 2. La troisième place est occupée par Xiaomi et Apple est numéro 4. La cinquième place est occupée par Oppo.

Néanmoins, on peut supposer que la situation, pour Apple, sera totalement différente, que ce soit aux États-Unis ou sur le marché mondial. En effet, durant ce dernier trimestre 2020, les ventes des iPhone 12 et de ses variantes seront prises en compte et cela devrait doper les parts de marché de la firme de Cupertino.

Pour le moment, Apple n’a pas encore donné d’indicateurs sur les ventes de ses nouveaux iPhone. Cependant, des estimations suggèrent déjà que les précommandes de l’iPhone 12 ont été nettement meilleures par rapport à celles de l’iPhone 11 en 2020.

D’autre part, Apple ferait aujourd’hui face à un risque de pénurie d’iPhone 12 durant la période de fin d’année.