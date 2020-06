SpaceX : le succès de Crew Dragon n’est pas garanti, voici pourquoi

Durant plus de 27 heures de live, le lancement et l’amarrage du vaisseau de SpaceX Crew Dragon ont rassemblé pas moins de 57 millions de vues sur YouTube. Il faut dire qu’en plus d’être une mission historique dans l’histoire spatiale pour les États-Unis et pour une entreprise privée de seulement deux décennies, ce décollage a une nouvelle fois fait tourner les têtes et impressionné les nombreux curieux et passionnés. Le succès fut total, avec un protocole suivi à la minute près, et un retour du booster de la fusée Falcon 9 des plus réussis.

Pourtant, la mission de Crew Dragon et des deux astronautes de la NASA n’est pas terminée. Il manque encore une dernière épreuve pour la capsule, avant que celle-ci puisse finalement être certifiée par la NASA pour pouvoir prendre la place des vaisseaux russes Soyouz, et réaliser les prochains vols de l’agence spatiale américaine. Une dernière mission, dont la date n’est pas encore connue, mais qui se présente avec le même niveau de difficulté que lors de la phase de décollage et d’amarrage.

Une dernière épreuve pour Crew Dragon

Le vol de démo de Crew Dragon ramènera les deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken sur la terre dans un avenir proche. Pour l’heure, ni SpaceX ni la NASA n’ont donné davantage de précision sur la date de retour. Pour le moment, il est estimé qu’il se fera dans une fourchette comprise entre un à six mois.

Au moment où Crew Dragon se désolidarisera de la Station spatiale internationale, il entrera alors dans sa phase de retour sur terre, dans laquelle les astronautes sont soumis au plus fort des secousses et de la force G. En effet, pour pouvoir sortir de son orbite, à 400 km d’altitude, le vaisseau va devoir ralentir sa vitesse de 28 000 à seulement 800 km/h (la vitesse d’un avion de ligne).

Cette phase de décélération, dans laquelle les astronautes subissent jusqu’à 4,5 G (soit 4,5 fois le poids de leur corps), n’est pas sans risque. Car si la mise en orbite possède son lot de défis, l’entrée dans l’atmosphère du vaisseau possède son lot de minutie. Pour l’expliquer simplement, le vaisseau se doit d’arriver avec la bonne vitesse en se rapprochant de l’atmosphère.

Deux scénarios-catastrophes

Deux erreurs potentiellement tragiques peuvent se présenter. Elles concernent des critères de vitesse et d’angle de pénétration dans l’atmosphère pour la capsule Crew Dragon. La première hypothèse consisterait à ce que l’entrée dans l’atmosphère soit trop verticale, ce qui peut s’avérer réel si jamais la capsule ralentie trop sa vitesse et que l’objet termine par piquer tout droit en direction de la terre. Dans ce cas, la friction avec l’atmosphère entraînerait un frottement dans l’air trop important, et le coussin thermique à l’avant de la capsule finirait par désintégrer intégralement l’appareil.

La seconde situation consisterait à ce que Crew Dragon n’ait pas assez ralenti, et que son angle d’arrivée soit – au contraire – trop grand. Dans ce cas, la capsule pourrait ricocher (ou « rebondir ») au niveau des premières couches d’air composant l’atmosphère, et finir par dévier sa trajectoire en direction de l’espace, une nouvelle fois. Dans ce cas, une question de réévaluation de la vitesse se poserait, et la capsule devrait avoir suffisamment de carburant pour pouvoir à nouveau se stabiliser et reprendre sa descente.

Cette prochaine épreuve est prise très au sérieux par SpaceX. Sa récompense à pouvoir devenir le nouveau partenaire de la NASA est passé par un long et complexe chemin face à Boeing, développant sa capsule Starliner. Pour rappel, SpaceX a débuté son projet de capsule il y a bientôt dix ans, et la date initiale d’un premier vol habité dans celle-ci était prévue pour 2016. Aujourd’hui, en 2020, la capsule a réalisé son dernier vol non habité le 19 janvier, période dans laquelle d’autres séries de tests très impressionnants ont été pratiquées.