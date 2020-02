Une Porsche Taycan aurait explosé dans le garage d’un particulier

Les batteries d’appareils électriques et les combustions spontanées, une longue histoire d’amour ? Après les iPhone, les Samsung, les Tesla, les trottinettes et autres engins alimentés par des batteries au lithium, c’est au tout de Porsche de rentrer dans la danse.

Enfin si l’on peut dire. Car les images impressionnantes d’une voiture semblant avoir « explosé » ou en tout cas brûlé entièrement dans le garage d’une maison de Floride, carbonisant toute la structure, pourraient laisser envisager une issue bien plus dramatique. Or selon les premières informations dont on dispose, l’incendie n’aurait fait aucune victime.

Que s’est-il passé ? On ne sait pas grand chose pour le moment, si ce n’est qu’il s’agirait bien d’une Porsche Taycan, car quelques indices semblent le confirmer, comme la structure particulière du châssis-coque (c’est tout ce qu’il reste de la carcasse) et une roue, qui ressemble effectivement aux aero-wheels de la Taycan Turbo.

Porsche enquête sur l’incident

Autre indice, Porsche n’a pas démenti officiellement et indique que l’affaire est sous investigation, alors que les auteurs du tweet à l’origine de l’information précisent qu’ils ne dévoilent pas leur source ni l’identité du propriétaire afin de préserver son anonymat et sa vie privée.

Comme souvent dans ce cas de figure, l’on peut envisager plusieurs hypothèses, qui iraient d’une explosion ou combustion spontanée des batteries jusqu’à un défaut sur le réseau électrique, en passant par le branchement sur un chargeur non adapté ou encore un choc préalable de la voiture ayant causé une défaillance des batteries, même si celles-ci sont particulièrement bien protégées sur la Taycan (si toutefois il se confirme bien qu’il s’agit de ce modèle), dans une coque quasi indestructible. Autre possibilité, plus triviale : que la voiture ne soit pas à l’origine de l’incendie, tout simplement.

Quoiqu’il en soit, cet incident est inquiétant et vient s’ajouter aux cas de combustions de batteries chez Tesla, ce qui pourrait encore une fois ne pas plaider en faveur de la voiture électrique, même si des cas d’incendies spontanés de voitures thermiques se produisent aussi. Rappelons que la Porsche Taycan est commercialisée depuis fin décembre 2019 aux USA et que plusieurs centaines d’exemplaires ont déjà été livrés aux premiers clients, dont Bill Gates. Ce modèle a la particularité d’avoir un système électrique de 800 volts, contre 400 pour les autres voitures électriques, y compris Tesla.

Nous mettrons cet article à jour si nous avons d’autres informations.