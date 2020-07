Zoom vend un écran tactile pour les visioconférences en télétravail

Durant la pandémie, de nombreuses entreprises ont recours au télétravail. Et parmi les entreprises qui ont largement profité de cette accélération de tendance, il y a Zoom, qui est spécialisé dans les visioconférences. Peu connue au début de l’année, Zoom comptait 300 millions de participants à ses visioconférences au mois d’avril.

Et après avoir résolu ses problèmes liés à la sécurité et la vie privée, et annoncé l’utilisation d’un chiffrement de bout en bout, Zoom vient de lancer un nouveau hardware : « Zoom for Home – DTEN ME », un écran tactile pour les visioconférences qui a été conçu pour les employés en télétravail.

Un équipement dédié aux réunions virtuelles sur Zoom

Avec ce produit, Zoom lance une toute nouvelle catégorie d’équipement, les « Zoom for Home », qui englobera les produits destinés aux salariés qui travaillent depuis chez eux. « Le travail à distance et l’enseignement à distance sont de plus en plus répandus dans les entreprises et les écoles du monde entier, et les organisations doivent s’assurer que leur personnel dispose des outils dont il a besoin pour obtenir la meilleure expérience de communication possible à domicile. Dans le cadre de nos efforts pour soutenir tous ceux qui travaillent à domicile, Zoom annonce le lancement de notre nouvelle catégorie, Zoom pour la maison, qui permet à quiconque de déployer un appareil de collaboration personnel dédié pour les visioconférences, les appels téléphoniques et le tableau blanc interactif », explique l’entreprise dans un billet.

Le Zoom for Home – DTEN ME est un écran tactile de 27 pouces doté de trois caméras intelligentes et de 8 microphones. Celui-ci sera vendu à 599 dollars aux États-Unis, à partir du mois d’aout. En plus des visioconférences et des appels, l’écran de Zoom permet également de partager du contenu, de co-annoter des documents, et peut également servir de tableau blanc virtuel. Et le produit a été optimisé pour que les fonctionnalités de Zoom soient facilement accessibles. Accessoirement, l’utilisateur peut aussi utiliser ce produit comme un second écran pour son ordinateur.

Pendant ce temps, Google essaie de rendre Google Meet le plus accessible possible, en intégrant cet outil de visioconférence à Gmail.