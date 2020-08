Affichage tête haute, Plug & Charge, suspension intelligente, nouveaux coloris… La Porsche Taycan millésime 2021 fait le plein de nouveautés

Depuis l’annonce officielle de lancement de son Taycan début septembre 2019, on peut dire que Porsche n’a pas vraiment chômé. Alors que les premiers exemplaires sont arrivés chez les clients en fin 2019, la marque a enchainé les actualités autour de son premier modèle 100% électrique, en annonçant notamment dans les mois qui ont suivi deux nouvelles versions après les Turbo et Turbo S : la 4S, puis la S, cette dernière pour le moment réservé exclusivement au marché chinois.

Un an après ce lancement, le constructeur allemand vient d’annoncer de nombreuses nouveautés pour le millésime 2021 du Taycan, dans divers domaines comprenant la conduite, le confort, la gestion des batteries, et même les performances. Mais Porsche officialise aussi ce qui avait été évoqué il y a quelques mois, la possibilité de souscrire à des options de façon temporaire avec un paiement à la demande au mois.

De nouvelles assistances à la conduite

Côté assistance à la conduite, un affichage tête haute en couleur est désormais disponible en option. Il projette les informations directement sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur. Cette fonctionnalité nous avait été confirmée confidentiellement comme imminente lors des derniers essais du Taycan, et elle est d’ores et déjà disponible dans la (longue) liste d’options du configurateur sur le site Porsche. L’écran a été divisé en une section d’affichage principal, une section d’état et une section permettant d’afficher des contenus temporaires, tels que les appels ou les commandes vocales. Un écran de navigation, un compteur de puissance et une vue définie par l’utilisateur peuvent également être sélectionnés comme préréglages.

Le Taycan va également bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité de confort, le Smartlift. Grâce à la nouvelle fonction, installée en série avec une suspension pneumatique adaptative, le Taycan pourra être programmé de manière à ce que la suspension de la voiture surélève automatiquement la caisse dans certaines sections récurrentes, par exemple sur les dos d’âne ou dans les allées de garage. La fonction Smartlift peut également influencer activement la hauteur de conduite du véhicule sur les autoroutes en adaptant le niveau du véhicule au meilleur compromis possible entre efficacité et confort de conduite.

Des batteries protégées et une recharge facilitée

En ce qui concerne l’optimisation de la charge, trois nouveautés importantes arrivent. D’une part un chargeur en courant alternatif embarqué délivrant 22 kW est désormais également disponible en tant que nouvel équipement optionnel. Avec cet appareil, la batterie se charge en deux fois moins de temps qu’avec le chargeur standard de 11 kW en courant alternatif. Cette option sera disponible à la fin de cette année.

D’autre part, Porsche inaugure une nouvelle approche « Plug & Charge » qui va permettre de recharger plus facilement sans avoir de carte à sortir en fonction du réseau de charge utilisé. Les conducteurs de Taycan n’auront qu’à brancher le câble de chargement et la charge démarrera. Pour permettre ceci, les données d’authentification seront enregistrées dans le véhicule. Ainsi, la station de charge identifiera automatiquement le véhicule connecté. Les paiements sont également traités automatiquement. Le système Plug & Charge est déjà opérationnel dans les stations de recharge Ionity en Allemagne, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en République tchèque. Douze autres pays européens suivront au début de 2021. Espérons que la France soit du nombre.

Enfin, Porsche se soucie de la santé des batteries de ses clients et propose une nouvelle fonctionnalité de charge intelligente. Cette dernière permet de limiter la capacité de charge sur les chargeurs à fort débit comme Ionity à environ 200 kW, lorsque les clients prévoient de s’arrêter plus longtemps. Une fonctionnalité qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit la perte de puissance globale. Il s’agit d’une possibilité supplémentaire qui est offerte aux clients. Par conséquent, si ces derniers choisissent de ne pas utiliser cette option, une capacité de charge allant jusqu’à 270 kW reste disponible dans les stations de recharge haute puissance de 800 volts. Rappelons que, quelque soit la marque ou le modèle de voiture et de batterie, l’abus de charges rapides sur les « superchargeurs » peut nuire à terme à la durée de vie et aux performances de la batterie.

Un système inédit d’options en location

Comme nous l’avions donc déjà évoqué en octobre 2019, Porsche inaugure avec le millésime 2021 du Taycan un système inédit d’options à la demande, en location avec paiement mensuel, Functions on Demand (FoD). La particularité de cette approche est qu’elle fonctionne également après avoir effectué l’achat et pour la configuration d’origine de la voiture. Grâce aux mises à jour en ligne et en direct, il n’est pas nécessaire de se rendre dans un atelier. Les options déjà disponibles avec ce dispositif sont pour le moment au nombre de trois : Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Active Lane Keep Assist et Porsche InnoDrive (le combo de conduite autonome Porsche), à des tarifs allant de 10,72 à 19,50 par mois, avec une période d’essai gratuite de 3 mois. Porsche ne précise pas en revanche si l’abonnement à ces options suppose un engagement sur une durée minimum ou s’il peut être résilié à tout moment. L’installation de ces options temporaires se fera OTA (Over the Air) par internet via la connexion du téléphone mobile relié à la voiture (et non pas directement via la connexion 4G de la voiture, Porsche craignant probablement une explosion de ses coûts en forfait data). Rappelons que BMW va également proposer ce type de fonctionnalité de location d’options.

Enfin, de nouveaux coloris seront disponibles pour le Taycan version 2021.

Avec ces nouveautés, Porsche confirme que certaines mises à jour pourront bien se faire via internet, et que le rendez-vous dans un Porsche Center restera une exception pour les grosses upgrades.