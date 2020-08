Facebook passe à la vitesse supérieure dans la fintech, voici « Facebook Financial »

En interne, ils avaient déjà pour habitude de se faire appeler « F2 ». Le groupe chargé de travailler sur les technologies financières chez Facebook vient aujourd’hui d’officialiser sa structure, et son organisation. « Facebook Financial » montre l’intérêt de Facebook dans la fintech, notamment dans les paiements.

En parallèle aux projets de Google de collaborer avec les banques, Facebook poursuit son travail dans la fintech et passe à la vitesse supérieure. Pour mener son nouveau groupe, Facebook a nommé David Marcus comme responsable. Une nouvelle étape pour la carrière de l’entrepreneur français passé par Facebook Messenger et la cryptomonnaie Libra.

Première étape : WhatsApp Payments

Facebook Financial aura comme première mission le déploiement du service de paiements sur WhatsApp en Inde et au Brésil. Le 15 juin dernier, la messagerie instantanée dévoilait son nouveau service en Amérique du Sud, où les utilisateurs pouvaient s’envoyer de l’argent simplement et acheter des produits directement avec l’application.

En revanche, très peu d’informations ont été communiquées autour du projet Libra. Nous savons seulement que Marcus David sera toujours le chef d’orchestre de l’élaboration de la monnaie numérique. Récemment, il avait montré que Facebook poursuivait bien son engagement dans le projet mais que les choses allaient certainement prendre du temps.

« Il est utile d’avoir une expertise spécifique dans la réglementation des services financiers pour construire les choses de la bonne façon dès le départ », évoquait Marcus, en référence à la difficile acceptation des autorités publiques autour de la crypto-monnaie de Facebook.

Commerce en ligne généralisé

Relayé par Bloomberg, l’annonce de la création du groupe « Facebook Financial » dévoile l’importance que le groupe accorde au commerce en ligne dans sa stratégie de rassemblement de ses applications. Acheter directement sur WhatsApp, Messenger, Facebook et par-dessus tout Instagram est une voie dans laquelle Mark Zuckerberg se déclarait « très enthousiasmé ».

« Nous avons de nombreuses choses en rapport au commerce qui arrive sur Facebook » déclarait également Marcus David, en expliquant que les paiements seront au cœur de la stratégie du groupe, notamment pour renforcer son modèle économique basé sur la publicité aujourd’hui. La nouvelle division pourrait devenir le second pilier de revenus du groupe pour ainsi dire.