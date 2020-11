Orange Bank va changer la carte bancaire de 550 000 clients

En conférence de presse ce matin, Orange Bank a fait le point sur son offre, trois ans après son lancement. Au programme, elle annonce un nouveau compte pour les jeunes ainsi qu’un changement de partenaire de carte bancaire. Dès la semaine prochaine et d’ici fin janvier 2021, ses 550 000 clients recevront une nouvelle carte estampillée Mastercard.

Pour rappel, sur ses 1,1 million de clients, Orange Bank compte plus de la moitié comme des clients ayant souscrit à une offre d’assurance pour leur smartphone, Orange Courtage. « Seuls » 550 000 clients ont réellement un compte bancaire chez la banque en ligne. Malgré des chiffres à la hausse de mois en mois, Orange Bank continue de mettre la main à la poche. Au premier semestre 2020, ses pertes se mesuraient à 87 millions d’euros, rapportent Les Echos.

Nouvelles cartes bancaires

Pour ses 3 ans, Orange Bank a annoncé des nouveautés sur ses cartes bancaires, à commencer par le départ de l’émetteur Visa pour Mastercard. L’établissement précise que l’ensemble de ses clients réceptionneront une nouvelle carte Mastercard d’ici à la fin du mois de janvier 2021. Les nouveaux clients recevront directement la nouvelle carte pour toute inscription à partir du 19 novembre.

L’offre s’articule toujours autour d’une carte bancaire gratuite et d’une carte premium Orange Bank, à 7,99 € par mois. Orange Bank annonce une tarification spéciale pour les six premiers mois de la carte premium, à 4,99 €/mois, et une gratuité sous condition pour la carte gratuite, avec au moins un retrait ou paiement par mois. Les cartes Mastercard donnent en revanche un nouvel accès au cashback à l’étranger, quand Orange Bank se limitait jusqu’à présent à du cashback sur les paiements de sa boutique.

Pour compléter la grille tarifaire, une nouvelle offre sous la forme d’un pack arrive à compter du 19 novembre prochain. Le « pack premium » Orange Bank, à 12,99 € par mois (9,99 €/mois les 6 premiers mois) ajoute un compte bancaire pour les 10-18 ans, à l’image de ce que propose la néo-banque Revolut notamment. Jusqu’à 5 enfants pourront recevoir une carte de paiement et un sous-compte pour gérer leurs économies.

Déploiement international

Dans un article résultant d’un entretien avec le directeur général d’Orange Bank Paul de Leusse, Les Echos annoncent aujourd’hui que la banque mobile devrait réaliser une augmentation de capital en début d’année prochaine. Le coût d’acquisition par client serait de 200 € chez Orange Bank à en croire les mots du patron en conférence de presse ce matin. Ce n’est pas forcément plus qu’une néo-banque, qui se situerait entre 200 et 300 € selon l’homme.

Cela dit, les dépenses d’Orange Bank s’expliquent en grande partie par l’objectif de déploiement à l’international. L’établissement arrive en Espagne mais également sur le continent africain, avec la Côte d’Ivoire en premier lieu. Pour rappel, en début d’année, Orange avait déjà investi 89 millions d’euros pour le cahier des charges d’Orange Bank. À 550 000 clients, l’établissement est encore un peu loin des leaders français comme Boursorama (2,5 millions de clients) chez les banques en ligne et la Banque Nickel (2 millions) chez les néo-banques.