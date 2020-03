Porsche met le turbo sur ses bornes de recharge à destination

Pour la recharge de ses voitures électriques et hybrides, Porsche peut s’appuyer prioritairement sur le réseau à haut débit Ionity, qui selon ses plans devrait compter 400 stations en Europe, dont 80 en France à l’horizon fin 2020.

Mais Ionity n’est pas la seule source d’approvisionnement en électrons disponible. Conscient que la voiture électrique ne se développera pas sans l’infrastructure, la marque allemande déploie déjà d’autres alternatives « propriétaires ». Nous avions vu bien avant le lancement du Taycan que Porsche mettait ses concessionnaires à contribution, les incitant fortement à investir dans l’installation de plateformes de recharge multi-bornes au sein de leurs établissements. Sachant qu’il y a actuellement environ 35 centres Porsche en France, assez bien répartis sur le territoire, et en supposant que tous proposent au moins entre 2 et 4 bornes de recharge, cela représentera déjà en soi, à terme, un réseau relativement dense.

2000 emplacements de recharge signés Porsche fin 2020

Mais Porsche compte également sur des partenaires ciblés en leur proposant l’installation de bornes de recharge au sein de leurs sites, les recharges à destination. A l’image de ce que fait déjà Tesla depuis quelques années, la firme de Stuttgart investit dans la mise en place d’un réseau mondial de recharge : Le programme « Porsche Destination Charging », qui comprend un total de 1 035 stations de recharge de courant alternatif dans une vingtaine de pays. Des bornes de recharge qui sont situées dans des hôtels, des aéroports, des musées, des centres commerciaux, des clubs sportifs et des marinas sélectionnés. Les propriétaires de Taycan ou de modèles hybrides rechargeables peuvent d’ores et déjà recharger gratuitement leur véhicule sur ces sites.

Cette gratuité est d’ailleurs ce qui différencie la politique de recharge à destination Porsche de celle de Tesla, qui laisse aux propriétaires des sites partenaires la liberté de facturer ou pas les recharges. Ainsi certains hôtels ne facturent rien à leurs clients résidents, mais font payer les recharges aux voitures de passage, ou leur refusent tout simplement l’accès à leurs bornes (expérience vécue à l’Ile de Ré l’été dernier).

Le programme Porsche Destination Charging n’est cependant pas entièrement nouveau, puisque des bornes sont déjà installées dans plusieurs dizaines d’établissements en Europe, dont quelques-uns en France. Il s’agit donc de l’accélération d’un déploiement qui se fera sur tous les marchés où Porsche propose à la vente des modèles hybrides rechargeables et des voitures entièrement électriques. En Europe, l’offre s’étend de l’Allemagne à l’Espagne et de l’Italie aux pays du Benelux et à certains marchés d’Europe de l’Est. Un réseau dense de stations de recharge sera également mis en place dans d’autres pays comme le Brésil. Porsche fournit aux partenaires du programme du matériel de recharge gratuit.

« D’ici à la fin de 2020, nous avons pour objectif de fournir un total de 2 000 emplacements de chargement », déclare Martin Urschel, vice-président des ventes et des opérations de la mobilité intelligente chez Porsche. Les établissements qui souhaitent postuler peuvent le faire ici.