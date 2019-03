Porsche Taycan : la mise en production est imminente

Un communiqué de presse annonce que la première voiture électrique de Porsche, la Taycan, « effectue ses derniers tests avant sa mise en production » imminente.

Les prototypes ont circulé sur plus de 6 millions de kilomètres, « à travers plus de 30 pays » et par des conditions extrêmes. Au total, on apprend qu’il aura fallu près de 100 000 recharges pour réaliser cette distance.

Les essayeurs sont actuellement en Scandinavie pour faire les derniers tests de la voiture électrique. Cette équipe de 1 000 personnes a réalisé des tests dans divers environnements avec des températures extrêmes (de -35°C en Finlande à +50°C à Dubaï), une altitude variable (de -85m à +3 000m) et une humidité variable (20% à 100%).

La Taycan a aussi pu montrer ses performances sur le circuit du Nürburging en Allemagne, où elle atteignait les 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Voici une vidéo qui illustre les conditions dans lesquelles la Porsche 100% électrique a circulé :

« Une vraie Porsche »

Il faudra cependant attendre le Salon de l’Automobile de Francfort en septembre prochain pour découvrir officiellement la Porsche Taycan. Le responsable du programme chez le constructeur allemand, Stefan Weckbach explique : « après avoir mené des simulations sur ordinateurs et de nombreux tests réels, nous avons désormais atteint la phase finale de ce programme d’expérimentation. […] Nous sommes déjà très satisfait de l’état actuel de ces véhicules. La Taycan sera une vraie Porsche ».

En attendant, Porsche peut se féliciter d’avoir enregistré plus de 20 000 précommandes pour sa première voiture électrique. Elle précise dans son communiqué qu’il s’agit de client qui se sont inscrits au programme, et qui ont effectué un premier versement pour sécuriser leur modèle.

