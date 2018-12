Rétrospective 2018 : les flagship sont de sortie

Alors qu’Apple a profité du mois de septembre pour présenter ses nouveaux flagships, ses concurrents ont choisi le mois d’octobre pour lancer leurs nouveautés. Il est assez rare de voir autant de nouveaux smartphones haut de gamme sortir dans un si petit laps de temps, et octobre 2018 a été plus qu’intense.

Nokia tente un come-back avec le Nokia 7.1 qui tourne sous Android One, et Xiaomi a pour objectif de surpasser l’iPhone XS grâce à son Mi Mix 3 qui devrait sortir en France en début d’année.

Nous vous avons proposé les tests du Pixel 3 (le meilleur en photo), du OnePlus 6T (un modèle abordable et ultra puissant), mais aussi du Galaxy Note 9, qui est l’un des tous meilleurs modèles du marché. Mais la grande star de cette fin d’année c’est le Huawei Mate 20 Pro, qui est quasi parfait. Le test complet devrait sortir dans les premiers jours de janvier, après plusieurs semaines d’utilisation.

La Freebox V7 s’appelle Delta

Après plusieurs mois de teasers et surtout plusieurs années d’attente, les fans de Free ont enfin le droit à une nouvelle version de la Freebox, avec la Freebox Delta. Concentré de technologie, elle ne semble pas rencontrer le succès espéré par le FAI, la faute à un pricing trop complexe. Free a choisi de simplifier les options et en a profité pour lancer en parrallèle l’offre Delta S.

Quelques jours plus tard ça a été au tour d’Orange de faire son Show Hello, avec quelques annonces intéressantes avec la 5G en ligne de mire, mais pas de nouvelle version de la Livebox, l’actuelle étant suffisante selon le PDG du leader des Telecom. Du côté des startups françaises, le rachat de Netatmo par Legrand s’est officialisé et la présence tricolore va encore s’intensifier cette année au CES, avec plus de 400 sociétés présentes pour cette version 2019.

