Rétrospective 2018 : un été riche en annonces

Alors que Microsoft annonçait le rachat de GitHub pour 7,5 milliards de dollars, la WWDC 2018 d’Apple a ouvert ses portes avec les annonces des nouveautés logicielles du géant. Cette année les équipes de Tim Cook ont dévoilé Mojave, la nouvelle version de MacOS qui a apporté son lot de nouveautés dont un mode sombre attendu, et l’arrivée de quelques applications iOS sur le desktop. Du côté d’iOS, la version 12 a apporté de la stabilité et mais surtout un coup de jeune pour les iPhone des générations précédentes.

Du côté des médias, un reportage très intéressant sur les Éboueurs du net était diffusé, pendant que CanalPlay cédait sous la pression de Netflix, et que BuzzFeed envisageait une fermeture de son site français.

Place ensuite à la Coupe du Monde de football, qui a vu la terre trembler lors de la victoire de la France. Microsoft profitait d’un mois plus calme en annonces pour présenter sa Surface Go, un modèle entrée de gamme de sa tablette 2 en 1, quand Google écopait d’une amende de plus de 4 milliards d’euros pour abus de position dominante.

Pendant que de l’eau a été découverte sur Mars, Eric rédigeait un édito sur la polémique autour du « plagiat » de Christine and the Queens.

Un mois d’août plus chargé que prévu

Alors que le mois d’août est souvent calme sur les annonces tech, il a été très riche avec le lancement du Galaxy Note 9 de Samsung, qui nous a fait forte impression lors de notre test. Avec les beaux jours les trottinettes en libre service ont également débarqué en France, dont celles de Bird à Paris.

Après la présentation du Pocophone F1 en fin de mois, la Gamescom a eu lieu et Stéphane nous a donné ses impressions sur place après sa visite, et notamment sur la présence de Nintendo, Microsoft et Sony.

Autres annonces majeures pour Presse-citron lors de cet été 2018 : un changement de propriétaire et le lancement d’une nouvelle version de Citronium. Dans le prochain épisode de notre rétrospective, place à l’IFA et l’annonce des nouveaux produits chez Apple.