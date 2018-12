Retrospective 2018 de l’année tech : janvier

Un CES 2018 à la sauce Google

La rentrée high-tech est chaque année marquée par le CES. Et cette année, malgré peu d’annonces majeures, les nouveautés ont été nombreuses. La French Tech a une nouvelle fois été omniprésente, avec plus de 320 startups françaises présentes à Vegas. La grande star du salon a été Google Assistant, présent sur la plupart des stands, et le salon a été l’occasion de présenter les premiers modèles avec écran, chez des marques comme Lenovo ou JBL.

Le CES 2018 a aussi été l’occasion pour Google de présenter Google Pay, le nouveau branding de son système de paiement mobile et faire un énorme coup de com’ avec une traversée des USA en vélo pour un cycliste ultra-connecté.

Le mois de janvier a été aussi celui des mauvaises nouvelles pour les grandes marques. Intel a fait son possible pour patcher les failles Meltdown et Spectre, quand GoPro annonçait sa sortie du marché des drones après son immense fail avec le Karma. Apple, de son côté, a présenté son programme de remplacement de batteries des anciens iPhone, bridés par les nouvelles mises à jour iOS.

Elon Musk déjà omniprésent dans l’actualité

Cette année a été celle d’Elon Musk. Le mois de janvier a lancé la tendance avec une opération réussie de merchandising avec des casquettes The Boring Company, vendues à 50 000 unités. Dans la lancée, il annonçait son intention de créer un lance-flammes, qui a fait un carton lors de sa mise en vente quelques mois plus tard… Dans le même temps, le Boston Consulting Group annonçait son top 50 des entreprises les plus innovantes, avec la présence de Tesla dans le top 10.

C’est lors du mois de janvier que David vous faisait part de son coup de coeur série : la Casa de Papel. Apparement ça vous a plu ! Hors CES, l’annonce majeure a été le nouveau drone de DJI, le Mavic Air, qui a poussé un peu plus loin la compacité des drones de la marque.

De son côté, Amazon ouvrait pour la première fois au public les portes de son supermarché sans caisses Amazon Go. L’Intelligence Artificielle a aussi été un sujet phare cette année, et un groupe de chercheurs ont réussi à créer un réseau neuronal avec des synapses imitant le cerveau humain.

Rendez-vous demain pour un mois de février chargé en annonces !