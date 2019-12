Que se passe-t-il avec les livraisons de l’Oculus Quest ?

Le monde de la réalité virtuelle doit se vivre avec une parfaite liberté de nos mouvements. Oculus fait partie des constructeurs de casques VR à l’avoir le mieux compris, et cela se mesure aujourd’hui par le succès de l’appareil.

Jusqu’au 20 février prochain, Oculus ne livrera plus d’exemplaires de son casque. Celui qui permet de se fondre dans une expérience sans fil et en totale liberté de geste (il est désormais contrôlable par simple geste de nos mains), est en rupture de stock sur tous les sites des e-commerçants américains. En France, l’état des stocks semble encore être normal.

L’information provient de nos confrères de Road to VR, un média spécialisé dans ce format immersif de nouvelle génération, souvent promis à un grand avenir. L’investissement a tout de même pris du temps pour Facebook. Il faut remonter six ans en arrière pour retomber sur l’aquisition d’Oculus par le groupe du réseau social. C’était en mars 2014 que Mark Zuckerberg faisait de la technologie lancée par Palmer Luckey, une filiale à Facebook.

Victime de son succès, ou victime tout court ?

La rupture de stock de l’Oculus Quest touche à la fois la version de 64 Go, comme celle de 128 Go. Il est impressionnant de mesurer une telle emportée des ventes alors que les versions des Oculus Quest coûtent respectivement 449 et 549 euros.

On pourrait même se demander si un souci technique n’est pas déguisé par la marque, pour retarder ses livraisons. Selon le site officiel, les exemplaires commandés entre temps reprendront leur acheminement le 20 février prochain, soit dans plus de 10 semaines.

Les soupçons se calmeront alors que depuis le lancement de son produit phare, Oculus a toujours précisé qu’elle avait du mal à soutenir le rythme des livraisons. Ni la marque ni sa maison-mère Facebook ont communiqué au sujet du nombre précis de commandes réalisées depuis la sortie du casque VR en mai 2019.

En reste que Facebook compte en grande partie sur cet accessoire pour mettre en place « Horizon », son prochain réseau social en VR. Le réseau social est aussi en lice pour commercialiser des lunettes de réalité augmentée. Celles-ci viendront notamment concurrencer Apple, qui travaille sur le même projet, avec une équipe basée en Israël.