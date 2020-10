Demain, Google présentera une nouveauté en lien avec l’IA

Décidément, octobre est un mois riche en nouveautés. Alors qu’Apple vient de présenter ses nouveaux iPhone, Google a envoyé une invitation pour un événement intitulé « Search On », le 15 octobre. Malheureusement, la firme de Mountain View n’a pas donné d’indices précis permettant de savoir ce que celle-ci compte présenter durant cet événement.

Cependant, il semblerait que Google s’apprête à dévoiler ses dernières nouveautés en matière d’intelligence artificielle. En effet, d’après nos confrères d’Engadget, Google a indiqué que les internautes découvriront « les dernières façons dont Google exploite la puissance de l’IA pour aider les gens à comprendre le monde qui les entoure. »

Google Search is helping people understand the world in new ways. Tune in Thursday, October 15 at 12pm PT to see how → https://t.co/TEOBDToQ07 #SearchOn pic.twitter.com/Ip1qcqfoOf — Google (@Google) October 14, 2020

Il est donc question d’intelligence artificielle, mais il est également possible que cet événement ait un lien avec la réalité augmentée. Cela ne serait pas une surprise étant donné que la réalité augmentée fait partie des technologies qui pourraient révolutionner le numérique dans les 10 prochaines années.

Et comme vous le savez déjà, Google a déjà développé des lunettes de réalité augmentée, les Google Glass. Cependant, ces lunettes ne sont pas destinées au grand public.

Google utilise aussi la réalité augmentée sur mobile. Sur l’application Google Maps, il est possible pour les piétons de s’orienter en utilisant la réalité augmentée au lieu de regarder une carte. Et il y a aussi Google Lens, une sorte de moteur de recherche visuel qui permet de pointer la caméra d’un smartphone vers un objet pour avoir des informations au sujet de celui-ci.

Une présentation qui aurait dû être faite à la Google I/O 2020

Traditionnellement, Google présente ses nouveautés au mois de mai lors de l’événement Google I/O. Cependant, à cause de la pandémie, cet événement a été annulé. De ce fait, Google a organisé un autre événement en ligne pour présenter la beta d’Android 11, par exemple. D’autres nouveautés ont été présentées avec de simples billets de blog.

Le Pixel 4a, qui aurait dû être dévoilé lors de la conférence I/O, a été lancé plusieurs mois plus tard. Et il est possible que les nouveautés que Google va dévoiler lors de son événement du 15 octobre aient aussi dû être présentées au mois de mai s’il n’y avait pas la COVID-19.

On rappelle qu’il y a moins d’un mois, Google a organisé un autre événement en ligne pour lancer de nouveaux produits Made by Google, dont le Pixel 5, le Pixel 4a 5G, ainsi qu’une nouvelle enceinte connectée et un nouveau Chromecast.

Sinon, concernant les événements d’octobre, aujourd’hui, OnePlus a levé le voile sur un nouveau smartphone, le OnePlus 8T. Et d’après les rumeurs, la marque chinoise aurait prévu un autre événement ce mois d’octobre afin de dévoiler deux nouveaux smartphones abordables qui font partie de la même série que le OnePlus Nord.