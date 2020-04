Porsche a pris une curieuse décision pour l’autonomie de sa Taycan

À Stuttgart, le constructeur automobile Porsche a choisi d’abaisser les données d’autonomie théorique affichées sur la version Turbo S de sa nouvelle Taycan, venons-nous d’apprendre dans des documents de l’Environment Protection Agency (EPA), auxquels Car And Driver a pu se procurer. C’est la première fois depuis janvier que le sujet du nouveau modèle 100 % électrique de Porsche revient dans l’actualité, alors qu’il avait fait parler de lui au moment de la publication officielle de sa fiche technique, et notamment de son autonomie.

Face à Tesla, Porsche s’était attiré les critiques alors que son modèle commercialisé à partir de 189.152 € affichait près de 200 kilomètres de moins d’autonomie. Mais nous apprenons aujourd’hui que Porsche a volontairement abaissé l’autonomie théorique affichée sur la fiche technique de son modèle le plus puissant, la Taycan Turbo S. Avec son autonomie affichée à 192 miles, la version de la voiture électrique ne possèdent pas les mêmes données que celles mesurées par l’Environment Protection Agency, qui s’occupe habituellement de fournir les chiffres officiels des marques.

Porsche s’en tient à ses propres chiffres

C’est un fait intéressant qu’il est rare de souligner. Dans le dernier rapport de l’EPA, il est clairement indiqué que Porsche a « volontairement abaissé l’autonomie » de se son modèle, en janvier dernier. Au départ, les chiffres retenus par l’agence basée à Washington rehaussaient la version Turbo S à 200 miles, soit 4 % de plus que les 192 miles actuels, et un chiffre plus symbolique pour le marché américain.

Les données corrigées ne s’arrêtent pas là, et pourraient même être cumulées avec celles au sujet de la capacité énergétique de la batterie sur la Taycan Turbo S. Au départ, celle-ci affichait 93,4 kWh. Néanmoins, Porsche a souhaité corriger ces chiffres en présentant une nouvelle fiche technique où la capacité de la batterie est finalement abaissée à 83,7 kWh. L’explication est simple, et c’est le porte-parole de Porsche Calvin Kim qui l’a donné aux journalistes de Car and Driver. Les anciennes données correspondaient à la « capacité énergétique brute » des batteries, alors que les nouveaux chiffres sont issus de la « capacité énergétique réelle » de la voiture.

Quel intérêt pour Porsche ?

Que ce soit au niveau de l’autonomie ou de la capacité de la batterie, Porsche explique s’en tenir à ses propres mesures effectuées dans son centre de recherche et développement à Weissach, en Allemagne. Pourtant, la plupart des clients qui ont pris réception de leur modèle expliquent que les données mesurées par l’EPA sont déjà inférieures aux données réelles. En décembre dernier, Greg Wyler, l’entrepreneur américain connu pour avoir été le premier client de la Porsche Taycan Turbo S, expliquait sur Twitter qu’il avait pu parcourir 117 miles en ayant utilisé que 46 % de la batterie.

Il est difficile de savoir exactement pourquoi Porsche a décidé d’abaisser des informations issues par un organisme déjà connu pour abaisser quelque peu l’autonomie réelle des voitures électriques aux États-Unis. La principale hypothèse que l’on peut imaginer serait de dire que Porsche souhaitait absolument que ses clients puissent dépasser presque à chaque charge complète les données théoriques. Ou alors, verra-t-on prochainement sortir une « mise à jour » comme chez Tesla, venant augmenter l’autonomie de la batterie des nouvelles Porsche Taycan ? Si tel est le cas, une stratégie marketing ne serait pas à écarter.