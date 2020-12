Samsung : quatre smartphones pliables prévus en 2021 ?

Samsung est l’un des premiers constructeurs à avoir lancé un smartphone pliable. Et après le lancement du Galaxy Fold en 2019, cette année, le géant coréen a lancé le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G, ainsi que le Galaxy Z Fold 2.

Normalement, en 2021, le constructeur devrait poursuivre sur cette lancée. Actuellement, des rumeurs circulent déjà sur les prochains smartphones pliables de Samsung.

Par exemple, d’après un article publié par le site coréen etnews.com, Samsung aurait l’intention de lancer quatre smartphones pliables, l’année prochaine. Il s’agirait de deux successeurs du Galaxy Z Fold 2, et de deux successeurs du Galaxy Z Flip (donc, des smartphones pliables inspirés des anciens téléphones à clapet).

Samsung aurait l’intention de lancer des smartphones pliables au second semestre 2021, et de débuter la production de masse au mois d’aout. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et la prudence reste donc de mise.

De nouveaux concurrents devraient arriver en 2021

Pour le moment, les constructeurs qui proposent déjà des smartphones pliables sont encore peu nombreux. Mais cette situation devrait évoluer en 2021 avec l’arrivée de nouveaux acteurs.

En effet, d’après les rumeurs, Xiaomi, Google, Oppo et Vivo pourraient lancer leurs premiers smartphones à écran pliable au second semestre 2021. On notera d’ailleurs que Xiaomi a déjà montré un prototype de smartphone pliable (en trois).

Oppo a récemment montré son intérêt pour cette technologie. Et d’après des documents que 9to5Google aurait pu consulter, Google prévoirait de lancer son smartphone pliable en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL.

Samsung ne serait pas pressé pour les smartphones à écran enroulable ou extensible

Aujourd’hui, nous savons que Samsung s’intéresse également aux smartphones à écran enroulable ou extensible. En effet, récemment, sur son blog coréen, Samsung Display a publié un dessin montrant comme il pourrait un jour utiliser cette technologie.

Cependant, le géant coréen ne serait pas pressé. En effet, d’après etnews.com, les smartphones à écrans enroulables ou extensibles ne feraient pas partie de l’agenda du constructeur pour 2021.

On rappelle qu’en début d’année, la marque chinoise TCL a montré un concept phone d’un smartphone utilisant les écrans enroulables.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 6, 2020

Et récemment, lors d’un événement dédié à ses dernières innovations, Oppo a également présenté un concept phone.

The #OPPOX2021 rollable OLED screen: ⚙️ Proprietary roll motor powertrain

🛡️ 2-in-1 plate

✨ Warp Track high-strength screen laminate#OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/VXvPgMKuB1 — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Mais pour le moment, il s’agit de concept, et non de produits commerciaux. Aussi, il n’est pas certain que ces constructeurs lancent leurs premiers smartphones à écran enroulables dans un futur proche.

Sinon, LG semble aussi intéressé par cette technologie. Et d’après des sources non officielles, il pourrait même lancer un modèle dès 2021.