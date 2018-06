Bon Plan : le forfait B&You 20 Go à 4,99€ à vie, Sosh 50 Go à 9,99€ 🔥

Les opérateurs multiplient les promos avant l’été et Sosh et B&You proposent leurs forfaits illimités à prix réduits.

Si vous cherchez à changer de forfait actuellement, B&You propose une offre très intéressante avec sont forfait illimité avec 20Go de data pour 4,99€ par mois à vie.

L’offre est très courte, elle est valable jusqu’au 18 juin. Dans le forfait vous avez les appels illimités, 20Go de datas en France et 2 Go utilisables en Europe et dans les DOM. La spécificité de cette offre c’est que, contrairement à d’habitude, vous restez sur ce tarif de 4,99€ par mois à vie. Pas besoin de vous mettre un rappel dans le calendrier pour le changer dans un an !

Offre valable jusqu’au 18 juin à 8h du matin, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre

Sosh réplique avec le forfait 50 Go à 9,99€ par mois

Sosh proposait déjà son forfait 20 Go à 4,99€ par mois mais il passe à 19,99€ par mois au bout d’un an. La vraie offre intéressante chez l’opérateur est celle à 50 Go qui est proposée à 9,99€ par mois (puis 24,99€ au bout de 12 mois) qui vous donne beaucoup plus de data. Pour profiter des deux offres il faut inscrire le code COCORICO lors du panier et les deux forfaits donnent accès à l’intégralité de la data en Europe, contrairement à celui de B&You.

L’offre est valable jusqu’au 22 juin.

Pour profiter de ces offres et changer d’opérateur, il vous suffit d’appeler le 3179 pour récupérer votre RIO et garder votre numéro actuel.