Forfait mobile : B&YOU casse ses prix (et rajoute une offre à 4,99€)

Afin d’aider les français à réduire leur budget durant le confinement, B&YOU dévoile fortes promotions sur la totalité de ses forfaits mobiles. En effet, la marque de l’opérateur Bouygues Telecom affiche des prix barré tout ce dimanche, c’est le moment parfait pour baisser ses dépenses mensuelles et réaliser des économies.

Peu importe vos besoins, un forfait mobile de B&YOU conviendra certainement à vos attentes et vos usages au quotidien. Il y a également de fortes chances que l’offre vers laquelle vous vous tournez soit la meilleure du marché à l’heure actuelle, car les promotions sont toutes très séduisantes. Tout les abonnements sont sans engagement de durée, ce qui vous offre la possibilité de changer d’opérateur télécom quand vous le souhaitez (et si jamais vous trouvez mieux ailleurs).

Un forfait mobile qui ira à tous

Sur le marché du forfait mobile, il ne fait nul doute que Bouygues Telecom se place parmi les leaders français. S’il sépare ses abonnements avec engagement de ses forfaits mobiles sans engagement B&YOU, il a l’avantage de proposer des offres d’abonnements qui correspondent au plus grand nombre avec des tarifs qui sont toujours très attractifs. Alors autant dire que la promotion en cours les rend encore plus séduisants. Avec ces petits prix découverts ce dimanche, l’opérateur se place définitivement dans le top 3 des meilleurs forfaits du moment.

Sans aucune réduction, B&YOU fait déjà partie des meilleurs opérateurs du marché, ce qui s’explique par les tarifs en vigueur, mais pas seulement. Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom se dote du deuxième meilleur réseau de France avec 99% de couverture 4G de toute la France. Pour ce qui est des offres en cours, voici le détail :

Voici le résumé des promotions en vigueur chez B&YOU :

Comme vous le voyez, l’offre sur les tous les forfaits mobiles de la gamme B&YOU se terminent d’ici quelques jours. C’est au moins le cas du forfait mobile à 11,99 euros pour 60 Go, car celui-ci se termine dès le 27 avril. Les autres seront encore disponibles un peu plus longtemps, mais ils disparaitront après le 3 mai, ce qui vous laisse juste le temps de prendre une décision. À tout moment après ces dates-là, Bouygues Telecom peut faire évoluer ces offres.

Voici les détails du forfait mobile de B&YOU :

Les box Internet Bouygues Telecom également en promo

Si Bouygues Telecom est connu pour la qualité de son forfait mobile B&YOU, l’opérateur se positionne également comme un fournisseur d’accès internet (FAI). À ce titre, il propose des box Internet qui profitent elles aussi de belles réduction ce week-end. Une fois de plus, toute la gamme est concernée, que ça soit la Bbox Fit, Must ou encore Ultym. Les trois formules subissent une très belle baisse des prix durant toute la première année de la souscription, une période durant laquelle l’utilisateur est engagé chez Bouygues Telecom. Après cette période, il est possible de changer d’opérateur si de meilleures offres sont disponibles ailleurs.

Nous allons évoquer ici les box Internet de Bouygues Telecom qui se dotent de la Fibre. Toutefois, chacune des formules à droit à son équivalent ADSL, une seconde version logiquement moins chère que la première. Baptisée Bbox Fit, la première box Internet en promotion coûte 14,99 euros par mois pour la Fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes. Le prix est valable un an puis il passe à 26,99 euros par an.

La seconde box Internet du nom de Bbox Must revient à 19,99 euros par mois pour Fibre avec un meilleur débit (500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi qu’un décodeur 4K avec 180 chaines TV. Une fois de plus, le prix est valable un an, suite à quoi il passe à 34,99 euros mensuels. Hors forfait mobile, il s’agit de notre offre préférée chez l’opérateur Bouygues Telecom.

Baptisée Bbox Ultym, la troisième et dernière offre de l’opérateur est également la plus complète. Elle revient à 24,99 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi avec un répéteur Wi-Fi), les appels illimités vers les fixes et mobiles, un décodeur 4K avec 180 chaines et un bonus au choix. Le prix est valable un an puis l’offre revient à son tarif habituel, soit 41,99 euros / mois.

Voici toute la gamme des box et de forfait mobile chez Bouygues Telecom :

