Forfait mobile : RED by SFR, 100 Go à prix cassé pendant 72h 🔥

On ne le présente plus : RED by SFR est un opérateur télécom incontournable sur le marché français du forfait mobile. La filiale du groupe SFR tient ses clients avec de très belles promesses comme le sans engagement, le prix à vie et la qualité des services.

Et pour couronner le tout, RED by SFR vient d’annoncer une offre FOLLE (et rare) qui permet d’obtenir 100 Go de data à prix dérisoire. Attention, cette promotion ne dure que 72 heures : top chrono, c’est parti !

RED by SFR, le forfait mobile de référence

RED by SFR fait quasiment l’unanimité avec son forfait mobile, et l’opérateur se positionne comme un vrai leader. Dès lors qu’il annonce une promotion spéciale, la plupart de ses concurrents répondent avec eux aussi une offre. Cette fois-ci, ce n’est pas le cas. RED by SFR surprend tout le monde avec un deal qui n’a jamais été vu hormis… au Black Friday !

Pour en venir à ce forfait mobile incroyable, voilà ce qu’il en est. Vous pouvez profiter d’un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de données internet en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois. Il y a quelques heures, vous deviez vous contenter de 60 Go pour le même prix (ce qui est pourtant déjà très intéressant).

En temps normal, RED by SFR propose ce forfait mobile illimité avec 100 Go pour 20€ par mois. C’est donc une économie de 40% que vous pouvez faire pendant les 72 prochaines heures. L’opérateur télécom surprend vraiment avec cette opération qui s’étale de ce lundi à 22h et jusqu’à jeudi soir. C’est la première fois en 2020 que RED by SFR casse le prix de son forfait, et cela n’est pas prêt d’arriver à nouveau.

Aujourd’hui, cette offre propose clairement le meilleur forfait mobile du marché français. Encore une fois, elle est éphémère et il ne faudra donc pas tarder pour la saisir. La seule fois en 2019 qu’on a pu voir une telle remise, c’était lors du Black Friday – c’est dire. Pour bien démarrer l’année 2020 et faire des économies avec un forfait dont le prix (cassé) est garanti à vie, c’est maintenant qu’il faut souscrire.

Une gamme composée d’un seul forfait

Depuis quelques mois, RED by SFR a décidé de simplifier encore davantage sa gamme de forfaits mobiles. Plutôt que de multiplier les formules et perdre ses clients, elle a limité sa gamme à un seul abonnement. Il est possible ensuite de rajouter diverses options (comme de la data supplémentaire à l’étranger) pour personnaliser son forfait mobile.

L’opérateur répond vraiment aux besoins de ses clients, avec une offre la plus souple possible. Depuis sa création en 2013, il mise sur le « sans engagement » pour se distinguer des acteurs traditionnels (dont sa maison mère) qui bloquent souvent les clients sur une ou deux années. Ainsi, les clients peuvent changer de forfait mobile à tout moment – cela force RED by SFR à être irréprochable tout du long.

Enfin, le dernier point qui distingue RED by SFR de tous les autres : le prix garanti à vie. Quand vous souscrivez à un forfait mobile chez lui, vous êtes assurés de toujours conserver le même tarif aussi longtemps que vous y restez. C’est le seul opérateur à offrir une promesse aussi transparente. Ponctuellement, il pourra vous solliciter pour obtenir davantage de services (moyennant un supplément), mais c’est toujours facultatif. C’est un engagement fort, et cela vous assure une économie tout au long de votre contrat.

Avec un forfait illimité 100 Go pour 12€ par mois, vous ne pouvez simplement pas trouver mieux ailleurs. Par le passé, quelques opérateurs ont offert 100 Go à un tarif avantageux, mais ce n’était jamais garanti à vie. En général, ces promotions ne durent que 6 mois ou un an, après quoi le prix grimpe. RED by SFR, c’est un forfait mobile garanti à vie pour un prix vraiment cassé.

