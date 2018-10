✅ Forfait mobile : RED by SFR, B&You, Free en promotion pendant 24h

Avant de consulter les promotions autour des forfaits mobiles ci-dessous, il faut savoir cela : les offres ne sont disponibles que pour les nouveaux clients de ces opérateurs télécom. Autrement dit, si vous êtes un client existant, il n’est pas possible de souscrire à ce forfait mobile. Il faut obligatoirement migrer vers un nouvel opérateur. Vous verrez, ces offres sont très intéressantes et justifient pleinement les quelques petites démarches pour changer d’opérateur (gratuit).

RED by SFR : la réduction sur le forfait mobile termine ce soir

Il faut le reconnaître : RED by SFR a été très généreux ces dernières semaines avec des offres de forfait mobiles très compétitives. Les deux promotions en question finissent ce soir, c’est donc la dernière chance pour bénéficier d’un abonnement mobile avec des services avantageux. En l’occurrence, on retrouve le forfait mobile illimité sur les SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de données internet pour 10 euros par mois.

En temps normal, et pour ce tarif-là, le client ne bénéficie que d’un Giga de données internet. A noter que le client reçoit également en supplément 3 Go de données internet qu’il peut utiliser dans toute l’Union Européenne pour ses déplacements.

Le deuxième forfait mobile RED by SFR en promotion est celui avec 60 Go de données internet. Il s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 15 Go de données internet par mois qui peuvent être utilisées dans l’Union Européenne, aux Etats-Unis et au Canada. Ce forfait mobile est commercialisé pour seulement 15 euros par mois, ce qui est encore une fois hautement compétitif.

Dans les deux options en promotion, il faut savoir que le client n’est jamais engagé. RED by SFR ne demande aucune période d’engagement alors même que l’offre est très compétitive. Le client peut ainsi à tout moment résilier son abonnement s’il n’est plus satisfait. Deuxième point à connaître : le tarif des deux forfaits est « valable à vie ». Le client conservera toujours ce prix tant qu’il reste client.

A noter que RED by SFR s’appuie sur le réseau de SFR pour ses communications. Ce dernier a été reconnu par l’ARCEP comme étant l’un des plus performants en France, avec un taux de couverture de 99% du territoire pour la 3G, et 97% pour la 4G.

Ces deux offres exceptionnelles de forfait mobile ne sont valables que jusqu’à ce soir :

Une box internet RED by SFR en promotion

Pour ceux qui pensaient aussi à changer de box internet, RED by SFR offre actuellement une très belle remise qui ne peut être ignorée : jusqu’au 5 novembre, elle propose à tous ses nouveaux clients une box internet avec la Fibre et le très haut débit (1 GB/s en download, 200 MB/s en upload) pour seulement 20 euros par mois. Un test d’éligibilité est directement disponible sur le site officiel de l’opérateur. Ceux qui ne seront pas éligibles pourront bénéficier de l’ADSL pour 15 euros par mois.

A noter que cette offre de box internet RED by SFR s’accompagne aussi de tous les appels gratuits vers des fixes français et vers 110 destinations. Il est possible de rajouter les appels illimités vers les mobiles français pour 2 euros par mois. Une option pour accéder à 27 chaînes TV est disponible en supplément pour 2 euros par mois.

Vous pouvez en apprendre davantage ici :

B&You : une offre jusqu’au 6 novembre

Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient souscrire à l’offre de forfait mobile B&You. L’opérateur de Bouygues propose une formule qu’il vient de reconduire pendant quelques jours encore : appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de données internet pour 9,99 euros par mois. Le client bénéficie également dans cet abonnement de 3 Go de données internet qu’il pourra utiliser chaque mois dans l’Union Européenne.

Comme RED by SFR, B&You est un opérateur qui ne demande aucun engagement à ses clients, alors même que l’offre est ultra-compétitive. A noter que l’opérateur propose aussi un prix « valable à vie » qui n’évoluera donc jamais vers le haut tant que le client reste client de B&You. C’est un réel avantage que seul B&You et RED by SFR se félicitent d’avoir. A noter que le réseau Bouygues Telecom est l’un des plus performants de France, le client a donc l’assurance d’avoir un service toujours de bonne qualité – peu importe où il se situe géographiquement.

L’offre B&You a été reconduite jusqu’au 6 novembre :

Free : forfait mobile remisé jusqu’à demain

Dernier opérateur du moment à proposer un forfait mobile en promotion : Free Mobile. Connu pour la qualité de ses offres, il est actuellement sur un forfait mobile illimité avec 60 Go de données internet pour seulement 8,99 euros par mois – pendant la première année. Au delà des 12 premiers mois, cet abonnement remonte ensuite à 19,99 euros par mois. Le prix avancé n’est donc pas valable à vie, comme c’est le cas chez les deux opérateurs plus haut.

Si l’on se cantonne aux 12 premiers mois, ce forfait mobile est le plus compétitif du marché (attention, la performance du réseau Free peut être assez hétérogène selon la région dans laquelle vous vous trouvez). Le client n’est cependant jamais engagé avec Free Mobile, et il peut choisir à tout moment de résilier.

L’offre de forfait mobile Free est valable jusqu’à demain soir :

