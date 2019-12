Forfait mobile : fini les excès avec cette offre 60 Go à prix cassé 🔥

Nous sommes bientôt à la fin de l’année 2019, c’est le moment de prendre des bonnes résolutions : changer de forfait mobile pour obtenir plus de données pour moins cher est une excellente décision pour bien démarrer 2020. À seulement quelques jours de Noël, RED by SFR a décidé d’améliorer encore un peu plus son offre spéciale – en gonflant encore davantage la data associée.

Le forfait mobile le plus complet

Cette année, RED by SFR a complètement revu son offre mobile en ne conservant plus qu’un seul forfait. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir par eux-mêmes de rajouter des options pour l’étoffer et le personnaliser au mieux. Le tout, avec un maximum de flexibilité et zéro engagement. A tout moment, les clients peuvent revenir en arrière et retourner au forfait mobile de base.

Venons-en au détails de ce forfait mobile RED by SFR en promotion : il inclut en ce moment les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données mobiles par mois en France, et 8 Go dans l’Union européenne pour 12€ par mois. Le véritable avantage de ce forfait est que le prix est « garanti à vie », aussi longtemp que vous restez client chez RED by SFR. Sur le long terme, l’économie est donc bien plus importante que n’importe où ailleurs.

Sur le site de l’opérateur, il y a un simulateur pour ce forfait mobile qui vous permet de sélectionner les différentes options et d’obtenir un prix transparent. Par exemple, l’option avec 100 Go de données mobiles en France, et 10 Go en Europe revient à rajouter 8€ par mois. Pour ceux qui veulent une option « internationale » (15 Go en incluant l’UE, le Canada ou les États-Unis), il faudra débourser 5€ de plus tous les mois.

Contrairement aux opérateurs plus traditionnels, RED by SFR est une marque qui a été créée en 2011 et dont l’un des fers de lance est le « sans engagement ». Autrement dit, le client n’est jamais bloqué avec son forfait mobile – et il peut à tout moment résilier son offre s’il n’est plus satisfait. Cela laisse toute la flexibilité au client, et cela force RED by SFR à rester toujours à la hauteur.

La box internet de l’année 2019

En plus de son très bon forfait mobile, RED by SFR se positionne aussi comme un acteur de référence sur le marché des box internet. Comme pour les forfaits, RED by SFR ne fait pas les choses à moitié et l’offre spéciale actuelle sur la box internet est tout simplement incroyable. Si vous n’y croyez pas, nous vous invitons à comparer le rapport performance prix de votre abonnement actuel à cette promotion RED by SFR, et vous allez avoir une belle surprise.

Voyez plutôt par vous même : cette box internet en promotion inclut la fibre avec l’option très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en envoi) ainsi que tous les appels vers les fixes et les mobiles en France pour 22€ par mois. Si vous optez pour cette box en dehors de la période promotionnelle, l’option THD ainsi que l’option « appels mobiles » sont toutes les deux facturées 5€ par mois en supplément. Vous économisez donc 10€ par mois en choisissant cette box internet de RED by SFR, même si le prix d’origine reste très accessible.

Par ailleurs, une telle box internet sans besoin de s’engager sur la durée reste une véritable aubaine sur un tel marché. Quoi qu’il en soit, RED by SFR offre encore une fois un maximum d’avantages pour ses clients sur cet abonnement, exactement comme pour son forfait mobile. Pour découvrir l’offre spéciale Noël sur la box de l’opérateur, c’est par ici que ça se passe :

