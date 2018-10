🔴 Forfait mobile RED by SFR, La Poste et B&You sont discountés

Choisir son forfait mobile, pré-requis à connaître

Avant toute chose, il faut savoir que les opérateurs qui offrent actuellement un forfait mobile en réduction destinent ces offres uniquement à leurs nouveaux clients. Les clients existants ne peuvent pas changer de forfait pour aller vers ceux présentés plus bas.

Heureusement, il est facile aujourd’hui de migrer vers un nouvel opĂ©rateur sans aucune difficultĂ©, et en très peu de temps. Comme vous le verrez ci-dessous, tous les forfaits sont sans engagement – une pratique qui devient progressivement la norme en France et ce qui facilite la flexibilitĂ© des clients.

Attention, les forfaits mobiles présentés ci-dessous sont secs, sans aucun smartphone associé. Il faudra rajouter un coût initial fixe pour la carte SIM (généralement entre 5 et 10€) au moment de la signature.

RED by SFR, un forfait mobile d’excellent niveau

RED by SFR, c’est une marque forte en France qui s’avère très compĂ©titive tout au long de l’annĂ©e avec des remises qui font pâlir la concurrence. Actuellement, elle propose deux options en rĂ©duction, nous vous les prĂ©sentions ci-dessous :

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s + 40 Go : Le premier forfait mobile RED by SFR en rĂ©duction est celui qui est illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels et qui inclut 40 Go de donnĂ©es internet en France et 3 Go de donnĂ©es dans l’UE – le tout pour 10€ par mois. En temps normal, ce forfait mobile est limitĂ© Ă 1 Go de donnĂ©es pour le mĂŞme prix, c’est donc le moment ou jamais pour en profiter ! Appels, SMS et MMS illimitĂ©s + 60 Go : Le deuxième forfait en rĂ©duction est celui qui est illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels et qui inclut 60 Go de donnĂ©es internet + 15 Go de donnĂ©es dans l’UE/Canada/Etats-Unis pour 15 euros par mois. Pour ceux qui consomment beaucoup (beaucoup) de vidĂ©os sur leur mobile, c’est celui qu’il faut choisir. Hors pĂ©riode de promotion, ce forfait mobile RED by SFR ne s’accompagne que de 15 Go de donnĂ©es internet.

Que ce soit pour le premier ou pour le second forfait RED by SFR, il faut savoir que l’opĂ©rateur s’engage sur 2 arguments forts : ce forfait mobile est sans engagement pour le client – et qu’il peut donc rĂ©silier quand bon lui semble. Il n’est jamais liĂ© Ă RED by SFR et s’il n’est pas satisfait il peut partir sans prĂ©avis. Le second argument est que ce prix est valable Ă vie. L’opĂ©rateur s’engage par Ă©crit Ă ne jamais modifier le prix de ce forfait mobile, quelle qu’en soit la raison. Il sera valable tant que le client restera chez RED by SFR.

Ces offres promotionnelles ne sont pas valables toute l’annĂ©e, et c’est vraiment exceptionnel de voir RED by SFR se plier autant pour son client. Il faudra obligatoirement y souscrire avant le 29 octobre pour pouvoir ĂŞtre Ă©ligible Ă cette offre :

Voir l’offre RED by SFR

Ci-dessous, vous pouvez voir un rĂ©capitulatif des offres de forfait mobile RED by SFR en cours. Vous pouvez cliquer sur l’image pour voir le tableau comparatif en plus grand.

Petit dĂ©tail qui a toute son importance, RED by SFR s’appuie sur le rĂ©seau de sa maison mère, SFR. Celui-ci a Ă©tĂ© reconnu par l’AutoritĂ© des tĂ©lĂ©coms comme l’un des meilleurs dans l’Hexagone avec une couverture de 99% du territoire pour la 3G, et 97% pour la 4G.

Une box RED by SFR ultra intéressante

Au delà des forfaits, RED by SFR est aussi connu pour la qualité de ses box internet. En ce moment, il y a une offre qui permet de souscrire à une box sans engagement, avec la Fibre et les appels vers des fixes en France et vers 100 destinations en illimité pour 20 euros par mois.

Au niveau de la vitesse de tĂ©lĂ©chargement, la box RED by SFR offre le Très Haut DĂ©bit (THD) Ă 1 GB/s et en vitesse d’envoi, on est Ă 200 MB/s. Pour ceux qui ne sont pas Ă©ligibles Ă la Fibre, l’offre ADSL est disponible pour 15 euros par mois.

Cette offre box internet est valable jusqu’au 5 novembre :

Voir l’offre RED by SFR

La Poste Mobile créé la vraie surprise



On n’attendait vraiment pas La Poste Mobile venir avec un forfait mobile aussi compĂ©titif, et c’est une très bonne surprise. Le MVNO (opĂ©rateur de rĂ©seau mobile virtuel) s’appuie lui aussi sur le rĂ©seau SFR pour offrir un abonnement de qualitĂ© Ă ses clients.

Actuellement, l’offre de forfait La Poste Mobile est archi-intĂ©ressante : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 9,99 euros par mois (contre 18,99 euros en temps normal). Le tout est valable Ă vie, et il est sans engagement.

Pour obtenir ce forfait mobile La Poste, il faut souscrire avant le 22 octobre, et entrer le code PROMO60 au moment de la validation pour voir le prix ĂŞtre mis Ă jour.

Voir l’offre La Poste Mobile

B&You maintient son forfait mobile en réduction

Pour ceux qui aiment Bouygues et qui veulent souscrire Ă l’offre B&You, il y a aussi une promotion qui peut s’avĂ©rer très intĂ©ressante. En l’occurrence, le forfait mobile B&You inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet (dont 3 Go en Europe) pour 9,99 euros par mois.

Chez B&You, la promesse est la mĂŞme que chez RED by SFR et La Poste Mobile : le tarif est valable Ă vie, et il est sans aucun engagement. Attention, cette notion de « valable Ă vie » est vraiment limitĂ©e Ă quelques rares opĂ©rateurs qui osent s’engager sur cela. La quasi-majoritĂ© des opĂ©rateurs ne le font pas, c’est vraiment un avantage pour le client.

L’offre de forfait mobile B&You est valable jusqu’au 24 octobre, profitez-en vite :

Voir l’offre B&You

Free Mobile compétitif sur les 12 premiers mois

Free Mobile n’est pas comme les 3 opĂ©rateurs ci-dessus : il ne s’engage pas Ă offrir un forfait mobile avec un tarif valable Ă vie (ce qui de toute façon par la norme en France). En l’occurrence, il offre un forfait avec appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet et 3 Go Ă l’Ă©tranger pour 8,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois.

A la suite de ça, le coĂ»t de l’abonnement remonte Ă 19,99 euros par mois. Chez Free Mobile, le client n’est pas bloquĂ©. Il peut choisir Ă tout moment de rĂ©silier son contrat s’il n’est pas satisfait. Il peut donc choisir de partir avant de passer au 13ème mois.

L’offre de forfait mobile Free est valable jusqu’au 23 octobre :

Voir l’offre Free