Forfait mobile : Prixtel renouvèle son bon plan choc sur la Série Spéciale

En août, les opérateurs télécoms se montrent assez généreux avec leurs clients en mettant en avant de très belles promotions sur leur forfait mobile. Si cette année, ils sont encore très discrets, l’opérateur Prixtel se distingue toutefois avec un forfait mobile à prix barré, qui vous permettra de faire de réelles économies sur votre facture téléphonique.

Pour rappel, Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour ses télécommunications. Autrement dit, même si vous avez un forfait mobile chez Prixtel, vous bénéficiez des réseaux Orange et SFR sur votre téléphone, ce qui vous assure toujours un signal d’excellente qualité partout en France. Mais contrairement à des opérateurs plus traditionnels, Prixtel offre un forfait mobile sur mesure que l’on a nulle part ailleurs.

Voir l’offre Prixtel

Belle remise sur le forfait mobile Série Spéciale

Pour ce forfait mobile baptisé « Série Spéciale », il faut savoir que le client bénéficie d’un tarif qui est parfaitement adapté à sa consommation. Autrement dit, vous n’avez aucun risque d’avoir un forfait sur-dimensionné (et beaucoup trop cher), et vous pouvez donc adapter le prix de votre abonnement à votre consommation réelle mois après mois.

En l’occurrence, si les appels, SMS, MMS sont illimités en France, en Europe et dans les DOM lors de chaque mois, c’est la consommation de données internet mensuelle qui va avoir un impact sur le prix final du forfait mobile Prixtel. Vous pouvez donc passer de 10 Go à 100 Go de données et votre facture s’ajuste chaque mois. Dans le cadre de son offre spéciale pour l’été, le forfait mobile Série Spéciale de Prixtel inclut 3 paliers à tarifs réduits :

Ces tarifs ultra avantageux vous permettent ainsi de faire des économies sur les 12 premiers mois suivant votre souscription. Vous pouvez le constater par vous-même : 6,99€ pour un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS avec 10 Go de données internet par mois est vraiment ultra compétitif. Cette offre est d’autant plus convaincante qu’elle est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment si l’on n’est plus satisfait du service.

Prixtel et la qualité des réseaux Orange ou SFR

Comme nous l’avons dit plus haut, Prixtel est un « MNVO » (opérateur mobile virtuel). Cela signifie qu’il ne possède pas de réseau mobile en propre mais s’appuie sur deux partenaires : les réseaux physiques Orange et SFR entre lesquels vous pouvez choisir lors de la souscription du forfait. Ils sont classés respectivement numéro 1 et numéro 3 des réseaux français par l’ARCEP, autorité indépendante de régulation des télécoms en France.

Selon la zone où vous vous trouvez, vous pouvez donc déterminer celui qui vous conviendra le mieux pour votre forfait mobile – en sachant que vous pouvez demander de changer à tout moment de l’un à l’autre sans difficulté.

Ainsi, opter pour ce forfait mobile Série Spéciale de Prixtel (qui plus est, en promotion) vous permet de bénéficier des avantages et du mini tarif proposé par cet opérateur télécom, sans pour autant sacrifier la qualité de votre réseau. Si vous voulez découvrir cette offre spéciale – mais limitée – il faudra s’activer au plus vite. Vous pouvez découvrir tous les détails directement ici :

Voir l’offre Prixtel