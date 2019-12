Forfait mobile : 100 Go à prix cassé, LA promo choc avant ce Noël 🔥

Noël pointe le bout de son nez, et quelques rares opérateurs se sont lancés sur le terrain des promotions sur forfait mobile. RED by SFR a présenté une offre choc de 100 Go pas plus tard qu’hier (elle dure 72 heures), Prixtel poursuit son offre spéciale à 4,99€ pour 5 Go, et B&YOU avance un forfait illimité vraiment illimité sur tout. Ci-dessous, les trois meilleures offres pour ce week-end.

RED by SFR, forfait mobile sur-mesure

En seulement quelques années, RED by SFR s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs dans le forfait mobile en France – grâce notamment à la simplicité de son offre. Contrairement à ses concurrents, RED by SFR a mis en place un abonnement mobile unique basé sur un socle commun auquel il est ensuite possible d’ajouter des options pour personnaliser son abonnement. Par exemple, certains voudront ajouter plus de données Internet, que ce soit en France ou dans l’UE, ils pourront donc le faire pour seulement quelques euros de plus par mois.

Depuis hier, le forfait mobile RED by SFR est en réduction à 15€ par mois (au lieu de 20€) pour les appels, les SMS et les MMS illimités, 100 Go d’Internet en France, 10 Go depuis l’UE et les DOM et 100 Go de stockage SFR Cloud. Il est possible de choisir une option moins généreuse en data, ou une autre avec une dimension plus internationale.

Il est important de préciser que le forfait RED by SFR possède d’autres avantages : il est sans engagement et surtout, le prix est garanti à vie. Cela signifie que le temps que vous restez client RED by SFR, le prix de votre forfait ne changera jamais dans le futur. En plus, le fait que cet abonnement soit sans engagement permet de quitter l’opérateur quand vous le souhaitez.

Pour ceux qui veulent également réaliser des économies sur l’abonnement internet, RED by SFR ne se limite pas uniquement au marché des forfaits mobiles. L’opérateur français est aussi un spécialiste des box internet, dans ce secteur il utilise le même procédé d’abonnement unique avec la possibilité d’ajouter des options. L’offre actuelle de cet acteur désormais incontournable du secteur inclut la fibre en Très Haut Débit avec 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 200 Mb/s), 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) et les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Le tout, pour la modique somme de 22€ par mois, sans engagement.

Prixtel, le forfait mobile qui vous ressemble

Prixtel s’impose de plus en plus dans le paysage des opérateurs français du forfait mobile. Il faut dire qu’il possède un avantage indéniable sur la concurrence : il propose un forfait mobile capable de s’adapter à votre consommation réelle de data. Plutôt que de payer un tarif fixe tous les mois, le prix de l’abonnement se base sur votre consommation réelle. Il est donc fort probable que vous voyez votre forfait évoluer chaque mois en fonction de la période de consommation, quoi qu’il en soit ce forfait permet surtout d’éviter le hors forfait.

En ces temps de promotion, vous pouvez bénéficier du forfait mobile Prixtel à partir de 4,99€ pour les appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’une consommation entre 0 à 5 Go d’Internet. Le forfait en question s’appelle « Le complet », il fonctionne selon un système de palier progressif basé sur la quantité de data utilisée. Chacun de ces trois paliers possède un socle commun qui inclut les appels, les SMS et tous les MMS illimités.

Pendant la durée de la promotion, l’utilisateur qui utilise entre 5 à 15 Go d’Internet sera facturé 9,99 € par mois, alors que celui qui utilise 15 à 50 Go devra régler 19,99 € par mois. Les tarifs énoncés précédemment sont valables uniquement pendant la première année. Comme RED by SFR, l’offre de Prixtel est aussi sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez changer d’opérateur à tout moment.

Par rapport aux concurrents, Prixtel est ce qu’on appelle un opérateur virtuel, ce qui signifie qu’il se base sur des infrastructures déjà existantes, dans ce cas SFR et Orange. Si Prixtel a sélectionné ces deux opérateurs, c’est sans aucun doute parce que l’ARCEP les a positionnés numéro 1 et numéro 3 en termes de qualité de réseau. De ce fait, Prixtel vous offre la possibilité de choisir l’opérateur de votre choix selon votre zone géographique.

B&YOU a de la data à profusion

Si RED by SFR est une filiale de SFR, B&YOU appartient à Bouygues Telecom, comme sa maison mère, B&YOU s’est imposé sur le marché comme un acteur clé. Ce dernier propose une très belle offre sur son forfait mobile pendant 48 heures encore. La marque B&YOU vise un public plus jeune, c’est pourquoi l’opérateur propose des abonnements particulièrement basé sur la quantité de data.

Les forfaits mobiles B&YOU sont garantis à vie, cela vous évite de mauvaises surprises lors du paiement de vos factures. Pour être plus clair, le prix que vous payez pour ce forfait mobile pendant cette promotion ne subira aucune hausse dans le futur, même lorsque la promotion sera terminée. Dans ce comparatif des meilleurs forfaits mobiles, B&YOU est le seul à offrir le premier mois à ses utilisateurs et surtout à proposer plusieurs abonnements avec des arguments différents. Voici les promotions en vigueur :

Parmi ces trois forfaits mobiles, nous sommes persuadés que vous allez trouver celui qui convient le mieux à la manière dont vous utilisez votre smartphone. Si vous regardez beaucoup de vidéos, de live, ou si jouez à des jeux mobiles comme par exemple PUBG, il faudra opter pour un forfait plus conséquent. Ces 3 abonnements couvrent n’importe quel profil d’utilisateur et il y a des chances pour vous soyez parmi l’un d’eux. Ces offres se terminent sous peu, vous devrez être rapide pour en profiter pleinement.

