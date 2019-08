Forfait mobile : 4 deals flash à ne pas rater jeudi matin 🔥

La fin de l’Ă©tĂ© est souvent une occasion idĂ©ale pour changer son forfait mobile. En effet, on retrouve toujours plusieurs acteurs des tĂ©lĂ©coms qui font des offres spĂ©ciales pour la rentrĂ©e, et qui permettent d’Ă©conomiser parfois plusieurs dizaines d’euros par an sur un abonnement tĂ©lĂ©phonique. Plus bas sur cette page, nous avons triĂ© les meilleures offres du moment mais attention, certaines se terminent dĂ©jĂ dans les jours Ă venir.

Les offres que nous vous prĂ©sentons ci-dessous sont disponibles pour les nouveaux clients des opĂ©rateurs, il faut donc obligatoirement changer d’opĂ©rateur pour pouvoir en profiter. Hormis cela, il n’y a aucune condition pour profiter de ces très belles offres gĂ©nĂ©reuses de la rentrĂ©e. Pour ceux qui ne cherchent pas forcĂ©ment de bon plan, nous avons un comparatif de forfaits mobiles avec tous les acteurs du marchĂ©.

La Poste brade son forfait mobile

La Poste ne fait pas simplement de l’expĂ©dition de colis, loin de lĂ ! En l’occurrence, la branche La Poste Mobile propose aussi un forfait mobile qui pendant l’annĂ©e est dĂ©jĂ très compĂ©titif – et qui bĂ©nĂ©ficie pendant quelques jours d’une excellente promotion. Alors qu’il fait assez peu de remises sur ses offres, c’est donc le bon moment pour souscrire Ă un abonnement chez cet opĂ©rateur mobile virtuel.

En ce moment, il propose gĂ©nĂ©reusement un forfait mobile qui s’accompagne des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet en France et 10 Go en Europe pour 9,99€ par mois, contre 14,99€ en temps normal. La bonne nouvelle de cette offre très spĂ©ciale est qu’elle n’est pas valable pour quelques mois seulement : La Poste Mobile s’engage Ă vous garantir ce prix de 9,99€ Ă vie ! C’est l’un des très rares opĂ©rateurs Ă garantir une telle promesse, et cela mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©.

En plus d’avoir un tarif et une qualitĂ© de rĂ©seau Ă la hauteur (SFR), l’opĂ©rateur La Poste Mobile est aussi très flexible avec ses clients : le forfait mobile illimitĂ© est sans engagement, il est donc possible de rĂ©silier dès lors qu’on n’est plus content du service. Cela oblige en parallèle l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă toujours ĂŞtre Ă la hauteur, pour ne pas voir ses clients partir.

Le forfait mobile La Poste Mobile est disponible ici :

Voir l’offre La Poste

Cdiscount Mobile et son deal à 3€

Quand Cdiscount Mobile se met aux promotions, il devient assez difficile de le battre. Le forfait mobile baptisĂ© « l’immanquable » du cĂ©lèbre marchand en ligne français voit son prix tomber pendant les six premiers mois après la souscription. Vous pouvez ainsi bĂ©nĂ©ficier d’un forfait avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet en France et 3 Go en Europe pour 2,99€ par mois !

Comme nous l’avons dit plus haut, ce forfait mobile Cdiscount verra son tarif ensuite remonter au bout de six mois, pour passer alors Ă 12€ par mois. Cela reste encore très raisonnable pour un abonnement mobile avec une telle quantitĂ© de donnĂ©es internet, et une telle qualitĂ© de rĂ©seau : Cdiscount Mobile s’appuie sur les antennes Orange, Bouygues Telecom et SFR pour diffuser, ce qui lui assure une excellente couverture Ă travers la France.

Derrière ce prix barrĂ©, Cdiscount Mobile n’a aucune mauvaise intention, et vous ne serez pas déçus. Si toutefois vous ne vouliez pas dĂ©bourser le prix classique après les six mois Ă tarif avantageux (ou mĂŞme avant), vous avez toujours le droit d’annuler votre contrat puisque ce forfait mobile est sans engagement. Cette promotion n’est toutefois pas valable très longtemps, il faut s’activer pour en profiter.

Voir l’offre Cdiscount

RED by SFR et sa nouvelle offre

Depuis trois jours maintenant, RED by SFR met en avant d’une nouvelle manière son offre mobile. En l’occurrence, l’opĂ©rateur a voulu simplifier cela en proposant dĂ©sormais plus qu’un seul forfait mobile (en promotion actuellement) auquel on peut ensuite rajouter des options. Par dĂ©faut, RED by SFR propose en ce moment un forfait qui inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois, et sans engagement. Le tarif affichĂ© en promotion est garanti Ă vie, ce que l’on ne retrouve nulle par ailleurs (hormis chez La Poste Mobile).

LĂ oĂą RED by SFR se distingue – et c’est l’une des nouveautĂ©s depuis trois jours – c’est que les options en plus (comme davantage de donnĂ©es internet, ou un forfait plus international) peuvent ĂŞtre souscrites et rĂ©siliĂ©es chaque mois, sans engagement de durĂ©e. Si vous prĂ©voyez ainsi un voyage de plusieurs jours Ă l’Ă©tranger, vous pouvez facilement rajouter ou supprimer ces options. Cette flexibilitĂ© est vraiment très plaisante, et c’est pourquoi RED by SFR propose aujourd’hui l’un des meilleurs forfaits du marchĂ©.

Attention, cette offre RED by SFR expire très bientôt :

Voir l’offre RED by SFR

Free, Ă©videmment !

Le dernier forfait mobile en promotion vient de chez Free Mobile, et ce n’est pas vraiment une surprise. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com rĂ©putĂ© pour ses prix agressifs revient une nouvelle fois en force avec une offre qui inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pour la première annĂ©e.

Au delĂ de cette pĂ©riode, le mĂŞme forfait remonte Ă 19,99€ par mois, ce qui le rend quand mĂŞme un peu moins intĂ©ressant. Si sur le long terme, il est donc moins convaincant qu’un forfait mobile comme celui de La Poste Mobile (valable Ă vie), il est quand mĂŞme très pertinent sur les 12 premiers mois. Dans tous les cas, vous avez toujours le droit de partir quand vous voulez, cette offre est sans engagement.

Voir l’offre Free